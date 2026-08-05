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    ROUNDUP

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    AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD erwartet trotz KI-Boom weiter starkes Wachstum
    • Quartalsumsatz steigt auf 11,5 Milliarden Dollar
    • AMD-Aktie fällt trotz starker Jahresgewinne
    ROUNDUP - AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert deutlich
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMD rechnet wegen der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms weiter mit einem starken Wachstum. Allerdings dürfte das Tempo etwas nachlassen. Zudem hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen der AMD-Chefin Lisa Su, vor allem mit Blick auf die KI-Aussichten, erhofft.

    Die in diesem Jahr stark gestiegene Aktie rutschte im frühen US-Handel um sechs Prozent ab. Von Ende März bis Ende Juni hatte sich der Kurs fast verdreifacht und ein Rekordhoch von knapp 585 Dollar erreicht. Seitdem sorgten Gewinnmitnahmen für einen leichten Rückgang. Dennoch belief sich das Jahresplus bis zum Schluss am Dienstag auf etwas mehr als 140 Prozent.

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    Die AMD-Aktie ist damit seit Ende 2025 einer der größten Gewinner im Nasdaq 100 . Der Börsenwert kletterte - gemessen am Schlusskurs vom Dienstag - auf knapp 850 Milliarden Dollar. Ende Juni hatte AMD bei der Marktkapitalisierung sogar an der Billionen-Marke gekratzt.

    Im zweiten Quartal zog der Umsatz um rund die Hälfte auf 11,5 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Santa Clara mitteilte. Der operative Gewinn habe etwas mehr als drei Milliarden Dollar betragen - nach 897 Millionen vor einem Jahr.

    Im laufenden dritten Quartal rechnet AMD mit einem Anstieg des Umsatzes auf 12,7 bis 13,3 Milliarden Dollar. Beim Mittelwert der Spanne wäre dies ein Anstieg im Jahresvergleich um rund 41 Prozent beziehungsweise 13 Prozent mehr als im Vorquartal. Zudem soll die Bruttomarge im Quartalsvergleich bei 56 Prozent stagnieren./zb/ck/jha/he

    Advanced Micro Devices

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    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,21 % und einem Kurs von 418,6 auf Tradegate (05. August 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +6,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 686,32 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 635,00USD. Von den letzten 6 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -76,43 %/+73,81 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke, aber volatile AMD-Kursentwicklung: Nach der Zahlenvorlage schwankte die nachbörsliche Reaktion zwischen deutlichem Minus und rund 7 % Plus. Die Bilanz mit kräftigem Umsatz-, Gewinn- und Data-Center-Wachstum sowie positivem Ausblick wird als Grundlage für die hohe Bewertung gesehen. Zugleich warnen Anleger vor überzogenen Kursen, zyklischer KI-Euphorie und empfehlen Gewinnmitnahmen oder einen günstigeren Wiedereinstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

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    dpa-AFX
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