ROUNDUP
Amgen wird erneut etwas optimistischer - Anleger hoch erfreut
- Amgen hebt Umsatzprognose auf 38,2 bis 39,4 Mrd
- Starkes Quartal mit wichtigen Medikamenten
- Aktie steigt im US-Handel deutlich um 5,5 Prozent
THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Beim Umsatz rechnet der im Dow Jones notierte Arzneimittelhersteller jetzt mit einem Anstieg auf 38,2 bis 39,4 Milliarden Dollar, wie er am Dienstagabend in Thousand Oaks mitteilte. Zuvor hatte der Konzern eine Spanne von 37,1 bis 38,5 Milliarden im Visier. Am oberen Ende der Bandbreite würde der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent steigen.
Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet.
Das Papier legte am Mittwoch im frühen US-Handel an der Dow-Spitze um 5,5 Prozent auf 411,41 US-Dollar zu. Zuvor hatte die Amgen-Aktie bei knapp 415 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
Im zweiten Quartal hingegen übertraf der Konzern die Erwartungen und profitierte dabei vom starken Wachstum gleich mehrerer Kassenschlager wie etwa dem Cholesterinsenker Repatha und dem Osteoporose-Medikament Evenity. Rückgänge bei wichtigen älteren Medikamenten wie etwa dem unter Konkurrenzdruck stehenden Mittel Prolia (Osteoporose) wurden damit mehr als ausgeglichen.
Unternehmensweit legte der Erlös um zehn Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar an. Je Aktie waren dies 6,29 Dollar. Im laufenden Jahr peilt Amgen jetzt bei diesem Wert einen Anstieg auf 22,30 Dollar bis 23,50 (2025: 21,84) Dollar an./zb/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie
Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 359,2 auf Tradegate (05. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um +4,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 189,57 Mrd..
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