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    ROUNDUP 4

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    Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX peilt für 2030 eine Billion Umsatz an
    • Starlink wächst stark auf zwölf Millionen Kunden
    • Hohe Investitionen führen bei SpaceX zu Verlusten
    ROUNDUP 4 - Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    AUSTIN (dpa-AFX) - An wagemutigen Aussagen hat es Elon Musk noch nie gefehlt: Jetzt stellt der Tech-Milliardär für seine Weltraum- und KI-Firma SpaceX die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht. Man rechne damit nun für 2030, ein Jahr früher als zuvor, sagte Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und über den Satelliten-Internetdienst Starlink großen Telekommunikations-Anbietern Konkurrenz zu machen. Die Wall Street kaufte Musk die großen Versprechen diesmal nicht ab: Die SpaceX-Aktie fiel im frühen US-Handel um acht Prozent.

    SpaceX ist aktuell von der Billionen-Umsatzmarke meilenweit entfernt. So gab es im vergangenen Quartal Erlöse von 7,8 Milliarden Dollar (6,75 Mrd Euro) - nach einem Zuwachs von 92 Prozent im Jahresvergleich. Musk zufolge soll das explosive Wachstum vor allem aus dem Geschäft mit Künstlicher Intelligenz kommen. Im vergangenen Quartal machte die KI-Sparte 2,56 Milliarden Dollar Umsatz - und investierte 15,8 Milliarden Dollar vor allem in den Ausbau von Rechenzentren.

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    Derzeit kommt der Billionen-Marke beim Umsatz der Handels- und Cloud-Riese Amazon am nächsten, der im vergangenen Jahr Erlöse von knapp 717 Milliarden Dollar erzielte.

    Geldbringer Starlink

    Aktuell ist Starlink der zentrale Geldbringer von SpaceX. Im vergangenen Quartal wuchsen die Erlöse im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf rund 4,3 Milliarden Dollar. Auf Musks Internet aus dem All greifen unter anderem mehr Fluggesellschaften zurück. Das operative Ergebnis legte um 80 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Dollar zu. Die Zahl der Starlink-Kunden wuchs binnen drei Monaten von 10,3 auf 12 Millionen.

    Top-Managerin Gwynne Shotwell, die für das operative Geschäft zuständig ist, zeigte sich überzeugt, dass Starlink mit neuen, leistungsstärkeren Satelliten den großen Mobilfunk-Anbietern Kunden abjagen könne. Der Dienst werde besser sein, äußerte sie sich zuversichtlich. Unter anderem könne man mit Satelliten die heutigen Bereiche ohne Mobilfunk-Internet abdecken. Das ist in einem so großen Land wie den USA ein reales Problem.

    Hoffnungsträger Starship

    SpaceX wurde in den vergangenen Jahren unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm. Mit der aktuellen Rakete Falcon 9 befördere man jährlich rund 2.500 Tonnen Nutzlast ins All, rechnete Musk vor.

    Eine zentrale Säule von Musks Zukunftsvision ist die Riesen-Rakete Starship, die noch Testflüge absolviert. Damit peile SpaceX die Marke von einer Million Tonnen jährlich und "potenziell zehn Millionen Tonnen" an, sagte er. "Wahrscheinlich" in einem Jahr werde man Starship "mindestens einmal pro Tag" starten sehen - und möglicherweise öfter. Beim Elektroautobauer Tesla , den Musk ebenfalls führt, verstrichen von ihm gesetzte Fristen oft, etwa für autonomes Fahren und neue Modelle.

    Unter dem Strich waren die Ausgaben für Starship und den KI-Ausbau höher als die von Starlink erwirtschafteten Gewinne. SpaceX schloss das Quartal mit einem Verlust von 541 Millionen Dollar ab, nach einem Minus von rund einer Milliarde ein Jahr zuvor.

    Auf und Ab für Aktie

    SpaceX war Mitte Juni mit einem Rekorderlös von 75 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar gab sich Musks Unternehmen zum Debüt eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar. Das stand in krassem Kontrast zum aktuellen Geschäft - aber SpaceX rechtfertigte die Bewertung mit großen Plänen bei Künstlicher Intelligenz.

    In den ersten Wochen nach dem Börsengang stieg der Kurs - angetrieben unter anderem vom Interesse von Privatanlegern - bis auf gut 225 Dollar. Inzwischen fiel die Aktie unter den Ausgabepreis und ging am Dienstag bei rund 125 Dollar aus dem regulären US-Handel. Vorbörslich fiel das SpaceX-Papier am Mittwoch um rund 11 Prozent auf gut 111 Dollar.

    Am Donnerstag läuft zudem die Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus, die dann in den Handel kommen könnten. Ein höheres Angebot könnte bei gleichbleibender Nachfrage zu niedrigeren Kursen führen.

    Analyst Doug Anmuth von der US-Großbank JPMorgan wähnte die Aussichten mit den KI-Geschäften stark. Dass Musk für das Ende des Jahres bei einem Auftragsbestand von 100 Milliarden Dollar auf Sicht der kommenden zwölf Monate rechne, sei deutlich mehr als von ihm veranschlagt, so der Experte. Experte Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC sah sowohl Umsatz als auch Ergebnis besser als erwartet - das könne den Investoren Zuversicht geben, dass SpaceX seine kurzfristigen Finanzziele schaffe.

    Spekulationen, Musk könnte Tesla von SpaceX übernehmen lassen, waren in der Analystenkonferenz kein Thema. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag liegt der Börsenwert von SpaceX bei fast 1,7 Billionen Dollar. Musk ist dank der Beteiligungen an SpaceX und Tesla der vermögendste Mensch der Welt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg taxiert sein Vermögen auf 777 Milliarden Dollar. Kurz nach dem SpaceX-Börsengang waren seine Beteiligungen sogar mehr als eine Billion wert./so/zb/men/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 240,4 auf Tradegate (05. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 753,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +120,49 %/+155,56 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons kräftige Rally nach übertroffenen Quartalszahlen: Umsatz, Gewinn und operatives Ergebnis lagen deutlich über den Erwartungen, AWS wuchs um 37 Prozent. Die Aktie erreichte fast 284 US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von über drei Billionen Dollar. Analysten heben Kursziele bis 365 Dollar an; weitere Neubewertungen werden erwartet. Höhere Investitionen von 220 Milliarden Dollar gelten angesichts der Nachfrage als gerechtfertigt. Gewinnmitnahmen und Bezos’ geplanter Verkauf von Aktien werden ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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