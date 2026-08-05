Dow und DAX auf Rekordhoch, Ölpreis fällt weiter, Gold legt zu

Der breite Marktindex legte um 0,5 Prozent zu, während der Nasdaq Composite um 0,4 Prozent stieg. Der Auswahlindex Dow Jones Industrial Average stieg um 1,1 Prozent. Die drei Indizes sind auf dem besten Weg zu ihrer besten Fünf-Tage-Performance seit April 2025.

Der Dow-Jones-Index und der S&P 500 stiegen am Mittwoch auf neue Rekordstände und knüpften an ihre starke Rallye der letzten Tage an. Rückenwind gaben die jüngsten positiven Unternehmensergebnisse und die Hoffnung, dass die Straße von Hormus in naher Zukunft wieder geöffnet werde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die neuen Rekordhöchststände wurden unter anderem von dem Dow-Mitglied Disney getragen, dessen Aktien aufgrund besser als erwarteter Gewinne für das dritte Geschäftsquartal um 2,3 Prozent zulegten, sowie von Eli Lilly. Die Aktien des Pharmariesen stiegen um bis zu 7 Prozent, nachdem Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal die Schätzungen übertroffen hatten.

DAX und Europa

Die Sommermarkt-Rallye kennt auch an den europäischen Börsen kein Halten. Nach den beiden starken Vortagen baut der DAX aktuell (Stand: 16:30 Uhr) seine Gewinne um 0,2 Prozent auf 26.246 Punkte aus, ein weiteres Allzeithoch.

Impulse kommen vor allem von einer gut gefüllten heimischen Berichtsagenda:

Gewinner:

Siemens Energy : Dank eines Booms bei Gasturbinen und Transformatoren verzeichnete der Energietechnikkonzern ein Rekordquartal und übertraf die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro deutlich. Erstmals seit fast vier Jahren schrieb dabei auch die Windturbinentochter Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen. Die Aktie klettert um 1,2 Prozent.

: Dank eines Booms bei Gasturbinen und Transformatoren verzeichnete der Energietechnikkonzern ein Rekordquartal und übertraf die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro deutlich. Erstmals seit fast vier Jahren schrieb dabei auch die Windturbinentochter Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen. Die Aktie klettert um 1,2 Prozent. Fresenius: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 719 Millionen Euro. Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller hob seine Jahresgewinnprognose an. Der Aktienkurs schnellte an der DAX-Spitze um 5,4 Prozent hoch.

Klöckner & Co: Der Stahlhändler erreichte im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis (EBITDA vor Material-Sondereffekten) von 63 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, büßte durch eine Wertminderung jedoch unterm Strich 268 Millionen Euro ein. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten senkte das Unternehmen seine Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr leicht. Der Kurs pendelte um seinen Vortagesschluss.

Verlierer:

Infineon erzielt Rekordumsatz und erwartet dank KI-Boom ein anhaltend starkes Wachstum. Dennoch kommt es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie sackt aktuell am DAX-Ende um 5,2 Prozent ab.

erzielt Rekordumsatz und erwartet dank KI-Boom ein anhaltend starkes Wachstum. Dennoch kommt es zu Gewinnmitnahmen, die Aktie sackt aktuell am DAX-Ende um 5,2 Prozent ab. DHL Group : Der Logistikriese steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 22,37 Milliarden Euro und kurbelte seinen operativen Gewinn (EBIT) um 30 Prozent an. Angesichts der starken Entwicklung wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufgestockt. Die Aktie verbilligt sich um 4,0 Prozent.

: Der Logistikriese steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 22,37 Milliarden Euro und kurbelte seinen operativen Gewinn (EBIT) um 30 Prozent an. Angesichts der starken Entwicklung wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufgestockt. Die Aktie verbilligt sich um 4,0 Prozent. Vonovia: Deutschlands größter Immobilienkonzern profitierte im ersten Halbjahr von einer leichten Portfoliowertsteigerung um 1,5 Prozent, musste jedoch aufgrund höherer Finanzierungskosten einen Rückgang beim bereinigten Vorsteuerergebnis um 5,4 Prozent hinnehmen. Die langfristigen Ziele bis 2028 behält Vonovia trotz eines vorsichtigen Marktumfeldes unverändert bei. Die Titel büßen 2,9 Prozent ein.

Der paneuropäische Stoxx 600 zieht aktuell um 0,2 Prozent an und hat im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch markiert. Novo Nordisk hat die Jahresprognose angehoben, Anleger schickten die Aktie zwar zeitweise mehr als 7 Prozent ins Minus. In Kopenhagen drehten die Titel dann jedoch ins Plus und gewannen zuletzt 2,9 Prozent.

Rohstoffe: Öl und Gold

Die Entspannung an den Energiemärkten hält sich und bleibt einer der Haupttreiber für die freundliche Marktstimmung. Die Nordseesorte Brent fällt aktuell um 0,8 Prozent auf etwa 78,70 US-Dollar, während das US-Öl WTI bei knapp 74,90 US-Dollar je Barrel 1,1 Prozent niedriger gehandelt wird.

Der Goldpreis profitierte unterdessen von einem leichten Rückgang bei den Anleiherenditen und kletterte um 3,5 Prozent auf rund 4.297 US-Dollar pro Unze. Silber verteuerte sich um 4,2 Prozent.

Devisen: EUR/USD und Yen

Am Devisenmarkt herrscht am Mittwoch gute Stimmung für die Gemeinschaftswährung. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich knapp über seinem jüngsten Mehrwochenhoch bei etwa 1,1548 US-Dollar. Bei der japanischen Landeswährung zeichnet sich nach den koordinierten Notenbank-Eingriffen der Vorwoche eine vorübergehende Beruhigung ab; der US-Dollar bewegt sich stabil im Bereich von 157,50 Yen.

Bitcoin

Die Kryptowährungen präsentieren sich zur Wochenmitte in einer wackeligen Verfassung. Der Bitcoin steigt aktuell um weniger als 0,1 Prozent auf 64.300 US-Dollar. Anleger warten vor weiteren Impulsen nun auf die im Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie Signale zur künftigen Zinspolitik der Federal Reserve.

Asiatische Märkte

An den asiatischen Handelsplätzen erlebten die Indizes am Mittwoch einen regelrechten Kurssprung. In Japan legte der Nikkei 225 um rund 3,7 Prozent zu. Noch deutlicher fiel die Erholung an der Börse in Seoul aus: Der südkoreanische Kospi kletterte um 3,8 Prozent nach oben, nachdem Technologiewerte nach ihrer jüngsten Korrektur wieder kräftig gefragt waren.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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