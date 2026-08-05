Deutsche Rohstoff: Prognose angehoben – EBITDA 2026 bis 400 Mio. €
Starke Förderung, höhere Ziele: Die Deutsche Rohstoff AG schraubt ihre Prognosen für Umsatz, Ergebnis und Produktion in den kommenden Jahren deutlich nach oben.
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- Die Deutsche Rohstoff AG erhöht ihre Prognose für 2026 und 2027: Im Basisszenario wird 2026 ein Umsatz von 300–320 Mio. EUR und ein EBITDA von 380–400 Mio. EUR erwartet; für 2027 sind 320–340 Mio. EUR Umsatz und 240–260 Mio. EUR EBITDA geplant.
- Die Jahresproduktion 2026 soll auf 18.500–20.000 BOEPD steigen, gegenüber bisher 17.000–18.000 BOEPD. Im zweiten Halbjahr und zum Jahresende werden rund 24.000–26.000 BOEPD erwartet, davon etwa 70 % Öl.
- Wegen deutlich besserer Fördermengen erweitert die US-Tochter 1876 Resources das Bohrprogramm 2026 um sechs auf insgesamt 32 Bruttobohrungen; die zusätzlichen Bohrungen sollen überwiegend ab 2027 zur Produktion beitragen.
- Neue Bohrungen fördern deutlich über Plan: Erste Niobrara-Bohrungen lagen rund 35 % über den Erwartungen, Drei-Meilen-Bohrungen auf dem Malta Pad nach einem Monat sogar rund 50 % über dem Erwartungswert.
- Das Investitionsbudget 2026 steigt wegen zusätzlicher und längerer Bohrungen, höherer Beteiligungsquoten und verbesserter Fördertechnik auf voraussichtlich 310–330 Mio. EUR beziehungsweise rund 320 Mio. EUR.
- Eine außerplanmäßige Abschreibung von rund 18 Mio. EUR auf Colorado-Bohrungen belastet das Halbjahresergebnis nach Steuern und Minderheiten mit etwa 15 Mio. EUR; sie ist nicht zahlungswirksam und beeinträchtigt daher die Liquidität nicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,54 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 82,60EUR das entspricht einem Minus von -0,78 % seit der Veröffentlichung.
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