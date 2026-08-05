ROUNDUP
Wolters Kluwer bekräftigt Prognose
- Wolters Kluwer bestätigt die Prognose für 2026
- Bereinigte Marge soll auf rund 28 Prozent steigen
- Bereinigter operativer Gewinn steigt um drei Prozent
ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt. Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.
In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hieß es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.
Der Aktienkurs von Wolters Kluwer legte am Nachmittag nach einem schwachen Start um ein halbes Prozent zu. Seit Jahresanfang hat das Papier fast ein Fünftel verloren./zb/tav/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 6.480 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 16,39 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +6,62 %/+45,01 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903
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Zahlen kontinuierlich verlässlich, mit KI Rationalisierungspotential und weiterhin bestehender Unterbewertung Nach Dip heute morgen (Angsthasen ) kontinierlich hin zud er 200 Tage linie bei 74,29 . Mal sehen ob wir dei heute knacken. Danach Aufwärtstrend bestätigt Luft bis ca. 115 Euro schätze ich mal , würde mich freuen wenn wir das Weihnachten erreicht haben. Schöne Bescherung alle Investierten
Wolters Kluwer H1 2026: solide Zahlen, steigende Marge – KI-Angst bislang nicht bestätigt
Wolters Kluwer hat heute Morgen die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Der Bericht ist nicht spektakulär, liefert aber genau das, was der Markt nach dem massiven KI-Abverkauf sehen wollte: stabiles Wachstum, steigende Profitabilität, bestätigte Prognose und eine zunehmende Nutzung der eigenen KI-Produkte.
Die wichtigsten Kennzahlen:
- Umsatz: 3,033 Mrd. €
- organisches Wachstum: +5 %
- wiederkehrende Erlöse: +7 %
- Cloudsoftware: +14 %
- bereinigter operativer Gewinn: +10 % bei konstanten Wechselkursen
- operative Marge: 29,4 %, plus 100 Basispunkte
- bereinigtes EPS: +14 %
- freier Cashflow: +14 %
- Jahresprognose vollständig bestätigt
Auch die einzelnen Sparten wachsen weiter:
- Health: +5 %
- Tax & Accounting: +6 %
- Financial & Corporate Compliance: +4 %
- Legal & Regulatory: +5 %
- Corporate Performance & ESG: +7 %
Besonders wichtig ist das Thema KI. Mehr als 90 % der US-Unternehmenskunden haben inzwischen UpToDate Expert AI eingeführt. International ist die Lösung an mehr als 230 Standorten in 36 Ländern aktiviert. Zudem nutzen knapp 250 Steuerberatungsgesellschaften die neuen agentischen KI-Module.
Damit gibt es weiterhin keine Anzeichen für eine breite Kundenabwanderung durch allgemeine KI-Systeme. Im Gegenteil: Wolters Kluwer integriert KI offenbar zunehmend in die eigenen Fachinformationen und Arbeitsabläufe.
Mein erstes Fazit:
Kein spektakulärer „Beat“, aber ein solider Bericht mit steigender Marge, bestätigtem Ausblick und klar positiven Aussagen zur KI-Nutzung. Die fundamentale Untergangsthese wird durch diese Zahlen nicht bestätigt.
Jetzt entscheidet die Börse, ob „nur im Rahmen“ ausreicht oder ob der Markt daraus eine stärkere Neubewertung als mögliches KI-Gewinnerunternehmen macht.
Offizielle Veröffentlichung:
https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/3775537-2026-08-05-wolters-kluwer-2026-half-year-results-7d85c04c6c?v=15135ed1
Bin gespannt wie die Zahlen morgen aussehen , bin nicht der Meinung das Wolters von KI gekillt wird, eher im Gegenteil , Firmen wie Wolters werden mit Hilfe von KI besssere Zahlen erreichen, ein echter Kauf zur Zeit