ROUNDUP
Walt Disney schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht an
- Disney steigert Umsatz dank Parks und Streaming
- Gewinn sinkt wegen fehlender Hulu-Steuergutschrift
- Disney plant höhere Rückkäufe und Stellenabbau
BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Entertainmentkonzern Walt Disney hat im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Der Umsatz zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar (rund 21,9 Milliarden Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Burbank (Kalifornien) mitteilte. Mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,06 US-Dollar schlug der Konzern die Erwartungen von Analysten. Zudem wird mit Erlösen aus einem Anteilsverkauf das Aktienrückkaufprogramm aufgestockt. Der neue Chef Josh D'Amaro will darüber hinaus die Kosten senken und stellte Jobstreichungen in Aussicht. Die Aktie legte im frühen US-Handel um drei Prozent zu.
Die Freizeitparks und Kreuzfahrtangebote trugen kräftig zum Umsatzwachstum bei. Die Unterhaltungsgeschäfte mit Kinofilmen wie "Der Teufel trägt Prada 2" und "Toy Story 5" sowie dem Streaminganbieter Disney Plus steigerten ihr Ergebnis deutlich. Die Sportsparte mit dem Fernsehsender ESPN enttäuschte hingegen die Erwartungen am Markt.
Disney bestätigte außerdem den geplanten Verkauf seines 50-Prozent-Anteils am Medienkonzern A+E Global Media und will mit dem Verkaufserlös von 1,2 Milliarden Dollar die Aktienrückkäufe im Geschäftsjahr (Ende September) auf insgesamt 9 Milliarden Dollar hochtreiben.
Unter dem Strich sackte der Gewinn auf 2,8 Milliarden Dollar ab (2,5 Mrd Euro), ein Jahr zuvor hatte er noch 5,9 Milliarden Dollar betragen. Da hatte der Konzern von einer Steuergutschrift bei dem Streaminganbieter Hulu profitiert. Diesmal wurde zudem eine hohe Abschreibung auf den Verkauf von Anteilen an A+E fällig./men/mne/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 87,20 auf Tradegate (05. August 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um +3,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 150,69 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 129,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 138,00USD was eine Bandbreite von +49,08 %/+59,48 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060
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Milliarden-Deal! Disney steigt bei OpenAI ein
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/disney-milliarden…
Die erste Reaktion negativ wegen Stillstand beim Gewinn...ABER: Dividende wird erhöht + erhöhtes Aktienrückkaufprogramm...wenn sich das gelegt hat in den nächsten 1-2 Tagen dann ist die Aktie wieder ein Kauf...
Was ist denn hier los? Der bisher letzte Kommentar ist vom 22.09.25 😲 Keiner mehr investiert hier? Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Wie seht ihr die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die deutlich Erhöhung der Dividende im kommenden Jahr 🤑? Der Markt reagiert ja erstmal ziemlich kritisch und negativ darauf.