Der Dow stieg zuletzt um 1,1 Prozent auf 54.680 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.762 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte anfängliche Gewinne ein und gab zuletzt um 0,1 Prozent auf 29.702 Punkte nach.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Weiterhin treibt die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse an. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Derweil ist die Saison der Quartalsbilanzen in vollem Gang. So erhöhte der Biotechkonzern Amgen nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr. Damit zogen dessen Aktien an der Dow-Spitze um 6,5 Prozent an.

Der Entertainmentkonzern Walt Disney hatte im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Dies goutierten die Anleger mit einem Plus in Höhe von mehr als drei Prozent.

Mit Blick auf den Technologie-Sektor ragte der Kursrutsch bei den Aktien von SpaceX in Höhe von mehr als neun Prozent negativ heraus. Tech-Milliardär Elon Musk hatte für seine Weltraum- und KI-Firma mit einer erneut wagemutigen Aussage die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht gestellt. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und großen Telekommunikations-Anbietern über den Satelliten-Internetdienst Starlink Konkurrenz zu machen. Doch diesmal kauften die Investoren Musk die großen Versprechen nicht ab.

Papiere von AMD büßten fast sechs Prozent ein, weil der Chip-Hersteller hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllen konnte. Analysten hatten sich noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die Aussichten rund um Künstliche Intelligenz erhofft.

Die Anteilscheine von Booking Holdings gewannen fast sieben Prozent. Die Anleger reagierten positiv auf die Buchungslage bei dem Online-Reiseportal.

Aus dem Pharmabereich hob sich Eli Lilly mit einem Anstieg um gut vier Prozent positiv vom europäischen Konkurrenten Novo Nordisk ab, bei dem Anleger enttäuscht auf eine erhöhte Prognose reagiert hatteen. Bei den Amerikanern war das Feedback auf ein erneut angehobenes Umsatzziel wegen Gewichtssenkern deutlich besser./la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,62 % und einem Kurs von 416,7 auf Tradegate (05. August 2026, 16:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %. Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 753,20 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +120,79 %/+155,92 % bedeutet.



