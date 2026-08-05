Sinopec nimmt eine 50.000-Tonnen-Anlage für Spezial-PVA in Betrieb und schafft damit die weltweit größte Produktionsstätte für High-End-PVA an einem Standort

Die neue Anlage erhöht die Gesamtproduktionskapazität für PVA am Standort auf 210.000 Tonnen pro Jahr und macht ihn damit zum weltweit größten Produktionsstandort für hochwertiges PVA an einem einzigen Standort. Die zusätzliche Kapazität wird die Versorgung mit Spezialmaterialien stärken, die in der Photovoltaik, Elektronik, bei optischen Folien, in der Pharmazie und anderen hochwertigen Anwendungen zum Einsatz kommen.

CHONGQING, China, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat bei ihrer Tochtergesellschaft Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. eine Anlage zur Herstellung von Spezial-Polyvinylalkohol (PVA) mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50.000 Tonnen in Betrieb genommen. Die Anlage lief bereits während der Anlaufphase stabil und produzierte Produkte, die den Qualitätsanforderungen entsprachen; die erste Lieferung wurde bereits nach Europa versandt.

PVA ist ein wasserlösliches Polymer mit biologisch abbaubaren Eigenschaften und einem breiten Spektrum an industriellen und privaten Anwendungsmöglichkeiten. Spezialtypen mit hoher Reinheit und Transparenz kommen in optischen Folien, Polarisatoren, pharmazeutischen Produkten sowie in Sicherheitsglas für Automobile und Hochgeschwindigkeitszüge zum Einsatz. PVA wird zudem in Textilien, Baustoffen und wasserlöslichen Verpackungen verwendet.

SVW Chemical bietet mehr als 100 PVA-Typen an, die für unterschiedliche Leistungsanforderungen und Marktanwendungen entwickelt wurden. Die neue Anlage nutzt fortschrittliche Alkoholyse- und Präzisionsreinigungstechnologien, um die Großproduktion von PVA-Spezialprodukten zu ermöglichen.

Während der Bauphase bewältigte das Projektteam technische Herausforderungen hinsichtlich präziser Temperaturregelung und gleichbleibender Produktqualität. Ein neues Polymerisationsverfahren steigerte die Produktionskapazität um 40 % im Vergleich zu Anlagen früherer Generationen. Die Anlage umfasst zudem vier Abgas- und Abwasserrückgewinnungsanlagen sowie ein automatisiertes Verpackungssystem, um die Ressourceneffizienz und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Das Projekt wurde in 17 Monaten abgeschlossen und verzeichnete 1,98 Millionen sichere Arbeitsstunden. Während der Inbetriebnahme optimierte das Team die Anlagenleistung und die Prozessparameter, um eine stabile Produktion und gleichbleibende Produktqualität zu erreichen.

SVW Chemical verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der PVA-Forschung und -Herstellung. Das Produktportfolio ist von einer einzigen PVA-Sorte zu Beginn des Betriebs auf heute mehr als 100 Sorten angewachsen. Mehr als 70 Produkte werden in über 40 Länder exportiert, was dem Unternehmen eine solide Grundlage auf internationalen Märkten, darunter Europa und die Vereinigten Staaten, verschafft.

In Zukunft wird SVW Chemical seine erweiterten Kapazitäten und Forschungskapazitäten nutzen, um weitere hochwertige Spezialmaterialien zu entwickeln, sein PVA-Portfolio zu erweitern und Kunden weltweit eine zuverlässigere Versorgung zu gewährleisten.

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