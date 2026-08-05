Yakima Chief Hops startet neue Website mit einer „Shop-By-Lot"-Funktion

YAKIMA, Washington, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Yakima Chief Hops (YCH), ein zu 100 % im Besitz der Erzeuger befindlicher globaler Hopfenlieferant, präsentiert die neue Website mit erweiterten Funktionen und einer verbesserten Benutzererfahrung, um gewerblichen Brauereien in den USA, Europa und Kanada eine optimierte Möglichkeit zum Online-Kauf von Hopfen zu bieten. Als einer der weltweit größten Hopfenlieferanten investiert Yakima Chief Hops weiterhin in den Erfolg der Brauereien. Die neu gestaltete Website des Unternehmens bietet ein schnelleres und intuitiveres Nutzererlebnis und erleichtert es, Produkte zu entdecken, auf technische Ressourcen zuzugreifen und die Werkzeuge zu finden, die Brauer benötigen, um außergewöhnliches Bier herzustellen.

Der neu gestaltete Webshop ermöglicht es Brauereien, über die neue Funktion „Shop-By-Lot" bestimmte Hopfenchargen zu durchsuchen und zu vergleichen, Vertragskäufe zu tätigen, Rechnungen online zu bezahlen, Verträge zu verwalten, Bestellungen einzusehen und Sendungen über ein benutzerfreundliches Konto-Dashboard zu verfolgen. Auf der Grundlage von Kundenumfragen und -feedback sorgt das Design der neuen Website von Yakima Chief Hops für reibungslosere Bestellabläufe für Stammkunden und einen schnellen Bezahlvorgang für Neukunden.

„Unsere neue Website zielt darauf ab, ein großartiges digitales Erlebnis zu schaffen, durch das Brauer eine engere Verbindung zu den Familienbetrieben aufbauen können, die unseren Hopfen mit viel Leidenschaft anbauen", sagte Ryan Hopkins, CEO von Yakima Chief Hops. „Im Mittelpunkt dieses Angebots steht ‚Shop-By-Lot', das Brauern die Möglichkeit bietet, bestimmte Hopfenpartien von bestimmten Betrieben online zu entdecken, zu vergleichen und zu kaufen. „Als Unternehmen im Besitz von Hopfenbauern spiegelt unsere neue Website unser gezieltes Engagement wider, den besten Brauereien der Welt besser vernetzte, transparentere und effizientere Möglichkeiten zu bieten, Hopfen von Familienbetrieben zu beziehen."

Das neue digitale Erlebnis ist nun in den USA, Europa und Kanada verfügbar, und bestehende Kunden erhalten Anweisungen zur Aktivierung ihrer Konten auf der neuen Plattform.

Yakima Chief Hops

YCH ist ein weltweit tätiger Hopfenlieferant, der zu 100 % im Besitz der Erzeuger ist und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten Brauereien der Welt mit familiengeführten Hopfenbetrieben zusammenzubringen. Seit über 30 Jahren sind wir in der Branche tätig und haben uns zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Innovation, Qualität und Kundenservice entwickelt. Wir sind ein Ansprechpartner für Brauer und bieten branchenführende Forschungsergebnisse und Produkte an. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und wichtige soziale Anliegen ein und engagieren uns für die Gemeinden in unserem Umfeld. https://www.yakimachief.com/

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