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    Großfeuer in niederländischem Naturgebiet unter Kontrolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbrand im Osten der Niederlande unter Kontrolle
    • Einzelne Brandherde werden weiterhin überwacht
    • Hunderte Einsatzkräfte bekämpften den Waldbrand
    Großfeuer in niederländischem Naturgebiet unter Kontrolle
    Foto: Siarhei - 356130783

    OOSTRUM (dpa-AFX) - Nach mehr als zwei Tagen ist der Großbrand im Osten der Niederlande nach Angaben der Behörden nun unter Kontrolle. Das Feuer sei noch nicht vollständig erloschen, es gebe noch einzelne Brandherde, teilte die Sicherheitsregion Limburg-Nord mit. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge weiter in dem Naturgebiet im Einsatz, um ein eventuelles Wiederaufflammen schnell zu unterbinden.

    Das Feuer in dem Naturgebiet bei Venray war am Montag nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt. Durch starken Wind und hohe Temperaturen konnten sich die Flammen schnell über die Baumkronen über eine Fläche von rund 100 Hektar ausbreiten.

    Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

    Hunderte Feuerwehrleute aus dem ganzen Land waren Tag und Nacht im Einsatz. Auch Löschhubschrauber der Armee wurden eingesetzt. Am Mittwoch waren auch Feuerwehrleute aus dem Nachbarland Belgien gekommen.

    Menschen wurden nicht verletzt und auch keine Gebäude beschädigt. Ein Campingplatz mit 300 Gästen war vorsorglich evakuiert und auch der regionale Zugverkehr eingeschränkt worden./ab/DP/stw






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