DAX verschnauft nach Rekord – Fresenius gesucht, Infineon gemieden

Zudem wurden die Anleger heute erneut von der Realität im Nahen Osten eingeholt. Der Iran und die USA haben ihre Gespräche als fragil bezeichnet und rechnen nicht mit einem Abschluss innerhalb der nächsten 48 Stunden. Zugleich verschärfen die Huthi-Rebellen ihren Kurs im Roten Meer und beabsichtigen, weitere Öltanker abzufangen. Die geopolitische Gemengelage überlagert damit etwas die Rekordstimmung.

In Anbetracht der überraschenden Dynamik und der Schnelligkeit, in der der Markt in den ersten beiden Handelstagen des Monats von einem Rekord zum nächsten geeilt ist, werden die Anleger jetzt vorsichtiger. Auch wenn viele Unternehmen mit besser als erwarteten Quartalszahlen glänzen, werden vereinzelt Gewinne mitgenommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei Infineon werden die Aussichten unklarer und die Gefahr eines abrupten Endes des Halbleiterzyklus nimmt zu. China kommt mit großen Schritten und massiven Investitionen näher und schickt sich an, ein ernst zu nehmender Konkurrent auf dem internationalen Halbleitermarkt zu werden.

Zu den Gewinnern gehört heute die Aktie von Fresenius. Auch Bayer bleibt nach den gestern vorgelegten guten Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Defensive Branchen mit guten Nachrichten genießen derzeit den Vorrang. Die Anleger wollen bei der Rekordjagd dabei sein, aber das Gesamtrisiko entscheidend vermindern.

Last but not least haben heute die besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes die positive Stimmung gestützt. Mit einem Stand von 52,2 Punkten zeigt der Indikator einen vielversprechenden konjunkturellen Start in die zweite Jahreshälfte.

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