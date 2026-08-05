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    Libanon

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    Ein Toter und elf Verletzte nach Israels Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftangriff auf Tebnin: Ein Toter, zwölf Verletzte
    • Israel begründet Angriffe mit Hisbollah-Verstoß
    • Gespräche in Rom sollen die Waffenruhe festigen
    Libanon - Ein Toter und elf Verletzte nach Israels Angriff
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT (dpa-AFX) - Während laufender politischer Gespräche zwischen Israel und dem Libanon greift das israelische Militär weiter im Nachbarland an. Bei einem israelischen Luftangriff auf den Ort Tebnin im Südlibanon ist ein Mensch getötet worden, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte. 12 weitere Menschen seien verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass der Angriff das Dach der Moschee auf dem Friedhof des Ortes getroffen habe.

    Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe als Reaktion auf einen nach ihrer Darstellung eindeutigen Verstoß der Hisbollah gegen die Waffenruhe mit gezielten Angriffen im Süden des Libanons begonnen. Nähere Angaben zu den angegriffenen Zielen machte das Militär nicht. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

    In der italienischen Hauptstadt Rom läuft derzeit eine siebte Gesprächsrunde zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern. Dabei geht es um die Festigung eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Die Schiitenorganisation ist selbst nicht an den Gesprächen beteiligt.

    Israel als auch die Hisbollah werfen sich gegenseitig regelmäßig Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Israel ist weiterhin im Südlibanon stationiert und greift auch weiter an. Das jüngste Rahmenabkommen sieht sowohl den Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon als auch eine Entwaffnung der Hisbollah durch die libanesische Armee vor. Beide Punkte sind bislang nicht umgesetzt./arj/DP/stw







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