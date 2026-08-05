Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensabläufe Einzug halten, wird Verantwortlichkeit zum neuen Wettbewerbsvorteil

Neue Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen der autonomen KI schneller die Kontrolle über zentrale Arbeitsabläufe übertragen, als sie eine grundlegende Frage beantworten können: Wer ist verantwortlich, wenn die KI eigenmächtig handelt?

SAN FRANCISCO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, hat heute die Ergebnisse seines Berichts „When AI leaves the chat and enters the workflow" veröffentlicht. Während Organisationen den Übergang von dialogorientierter generativer KI zu autonomen KI-Agenten vollziehen, die innerhalb zentraler Arbeitsabläufe agieren, ist die Frage, mit der sich Unternehmen in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben – können wir den Ergebnissen der KI vertrauen? – bereits die falsche Frage. Die Frage, die sie noch nicht beantwortet haben, ist schwieriger: Wie kontrolliert man etwas, das handelt?