Optro-Bericht
Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensabläufe Einzug halten, wird Verantwortlichkeit zum neuen Wettbewerbsvorteil
Neue Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen der autonomen KI schneller die Kontrolle über zentrale Arbeitsabläufe übertragen, als sie eine grundlegende Frage beantworten können: Wer ist verantwortlich, wenn die KI eigenmächtig handelt?
SAN FRANCISCO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, hat heute die Ergebnisse seines Berichts „When AI leaves the chat and enters the workflow" veröffentlicht. Während Organisationen den Übergang von dialogorientierter generativer KI zu autonomen KI-Agenten vollziehen, die innerhalb zentraler Arbeitsabläufe agieren, ist die Frage, mit der sich Unternehmen in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben – können wir den Ergebnissen der KI vertrauen? – bereits die falsche Frage. Die Frage, die sie noch nicht beantwortet haben, ist schwieriger: Wie kontrolliert man etwas, das handelt?
Die Einführung wartet nicht darauf, dass die Governance-Ebene aufholt.
Jedes dritte Unternehmen setzt KI bereits in kritischen Resilienz-Workflows ein, doch das Versagen agentenbasierter KI – also Kontrollverlust oder Fehler bei der autonomen Entscheidungsfindung – ist das Störungsszenario, das am seltensten getestet wird: 30 Prozent haben dies noch nie getestet. Verteilte Zuständigkeiten, regelmäßige Überprüfungszyklen und richtlinienbasierte Kontrollen stoßen bereits bei überwachter KI an ihre Grenzen. Diese Vorgehensweisen sind strukturell nicht in der Lage, Systeme zu steuern, die autonom mit Maschinengeschwindigkeit agieren. Die Unternehmen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werden, sind diejenigen, die nicht nur am schnellsten umsteigen, sondern vorrangig die Verantwortlichkeiten neu gestalten.
Der Bericht skizziert die Herausforderungen, denen globale Unternehmen beim Übergang zu autonomen Unternehmensabläufen gegenüberstehen, sowie Wege, wie sie diesem aufkommenden Risiko zuvorkommen können. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
- Das Vertrauen wächst schneller als die Kontrolle: Während 58 Prozent der Führungskräfte glauben, dass ihre Governance-Kontrollen mit der Einführung von KI Schritt halten, besteht eine erhebliche Diskrepanz zur Realität. Nur 18 Prozent verfügen über aktive Maßnahmen zur Risikominderung, und die Folgen dieser Diskrepanz sind bereits dokumentiert. In den letzten 12 Monaten meldeten 40 Prozent der Unternehmen ungenaue KI-Ergebnisse, 27 Prozent meldeten Datenverstöße und 26 Prozent berichteten von behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem KI-Einsatz.
- „Die KI hat entschieden" ist keine vertretbare Ausrede: Aufsichtsbehörden haben stets erwartet, dass hinter jeder Entscheidung, die einen Kunden, einen Markt oder eine Meldung betrifft, ein namentlich genannter, rechenschaftspflichtiger Mensch steht. Diese Erwartung hat sich nicht geändert. Bereits jetzt nennt fast die Hälfte der Entscheidungsträger im Sicherheitsbereich agentenbasierte KI als eines der größten Sicherheitsprobleme. Fast zwei Drittel der Unternehmen erlebten in den letzten 12 Monaten einen Vorfall im Zusammenhang mit KI-Agenten, der zu Datenlecks, Betriebsstörungen und finanziellen Verlusten führte.
- Agenten sind Identitäten, die Sie nicht erfasst haben: Autonome Agenten authentifizieren sich, greifen auf Systeme zu und handeln – das macht sie zu nicht-menschlichen Identitäten. Geschäftsbereiche setzen Agenten ein, von deren Existenz die IT-Abteilung nichts weiß. Während 85 Prozent der Unternehmen KI in ihre Kerngeschäftsprozesse integriert haben, verfügt nur ein Viertel über einen umfassenden Überblick darüber, wie Mitarbeitende sie nutzen.
Die Entscheidungen, die Unternehmen gerade treffen