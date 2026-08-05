🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,50 % bis 02/35 AnleihevorwärtsNachrichten zu Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihe 2,50 % bis 02/35

    Flucht aus USA

    841 Aufrufe 841 0 Kommentare 0 Kommentare

    Investoren schichten Milliarden nach Europa um

    US-Staatsanleihen verlieren ihren Anreiz. Fondsmanager setzen stärker auf Europa – und finden vor allem in deutschen Bunds wieder Rendite, Stabilität und Spitzenbonität.

    Für Sie zusammengefasst
    • Fondsmanager setzen stärker auf Europas Anleihen
    • Deutsche Bunds verbinden Rendite und Spitzenbonität
    • US-Schulden und Fed-Unsicherheit stärken Europa
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Flucht aus USA - Investoren schichten Milliarden nach Europa um
    Foto: wO-ChatGPT

    Am globalen Anleihemarkt verschieben sich die Gewichte. Internationale Fondsmanager reduzieren ihre Bestände an US-Staatsanleihen und wenden sich verstärkt Europa zu. Besonders deutsche Bundesanleihen gewinnen an Attraktivität. Der Grund ist nicht, dass Europa frei von Risiken wäre. Doch die politischen, fiskalischen und geldpolitischen Unsicherheiten erscheinen in den USA derzeit deutlich größer.

    UBS Asset Management und Guinness Global Investors haben ihre Bestände an deutschen Bundesanleihen ausgebaut, zeigen Daten von Bloomberg. Barings verkaufte US-Treasuries und erhöhte stattdessen das Engagement in Italien, Spanien und Frankreich. Auch Aviva Investors hält eine Übergewichtung europäischer Staatsanleihen für attraktiv.

    Europa bietet Fondsmanagern derzeit eine Kombination, die lange fehlte: solide laufende Renditen, vergleichsweise stabile Institutionen und eine glaubwürdige Zentralbank. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren wieder um die Marke von drei Prozent. Bei 30-jährigen Papieren liegt die Rendite noch höher. Für internationale Investoren sind das interessante Niveaus – vor allem angesichts der weiterhin hervorragenden Kreditqualität Deutschlands.

    Die Bundesrepublik besitzt bei den großen Ratingagenturen weiterhin die Bestnote. Die USA haben diesen Status verloren. Standard & Poor’s und Fitch bewerten die Vereinigten Staaten nur noch mit AA+, Moody’s mit Aa1. Die Zahlungsfähigkeit der USA steht damit zwar nicht ernsthaft infrage. Doch die Herabstufungen spiegeln Zweifel an der politischen Handlungsfähigkeit und an der langfristigen Entwicklung der Staatsfinanzen wider.

    Denn Washington gibt deutlich mehr aus, als es einnimmt und eine Änderung dieser Politik ist nicht in Sicht. Die US-Schuldenquote lag 2025 bereits bei 123,9 Prozent der Wirtschaftsleistung, verglichen mit 63,5 Prozent in Deutschland. Damit ist die Quote in den USA fast doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Zwar dürfte die Verschuldung in beiden Regionen steigen, doch die wachsenden Zinskosten engen den Spielraum der US-Regierung deutlich stärker ein als den der Bundesregierung.

    Zudem ist der deutsche Anleihemarkt groß genug für internationale Investoren. Bundeswertpapiere im Volumen von rund 2,1 Billionen Euro befinden sich im Umlauf. Bundesanleihen sind damit der wichtigste liquide Sicherheitsanker des Euroraums. Banken, Versicherungen und Fonds nutzen sie nicht nur als Anlage, sondern auch als hochwertige Sicherheiten.

    Die höhere Attraktivität Europas ist allerdings nicht allein eine Frage der Staatsverschuldung. Auch die Geldpolitik spielt eine zentrale Rolle. An den Märkten wachsen die Zweifel, ob die US-Notenbank die Inflation entschlossen genug bekämpfen wird. Die unklare Kommunikation von Fed-Chef Kevin Warsh hat diese Unsicherheit verstärkt. Anleger wissen nicht genau, unter welchen Bedingungen die Fed die Zinsen weiter anheben oder senken würde.

    Die Europäische Zentralbank gilt dagegen als berechenbarer. Sie hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zur Eindämmung der Inflation auch schwächeres Wachstum akzeptiert. Für Anleiheinvestoren ist das wichtig. Sinkende Inflation und eine schwache Konjunktur sprechen langfristig für fallende Renditen und damit steigende Anleihekurse.

    Einige Fondsmanager halten die am Markt erwarteten Zinserhöhungen der EZB deshalb für überzogen. Sollte die Notenbank weniger stark straffen als bislang eingepreist, könnten europäische Staatsanleihen zusätzlich profitieren. Bundesanleihen wären in diesem Szenario besonders interessant, weil sie hohe Liquidität mit geringem Ausfallrisiko verbinden. Hinzu kommt der Wunsch vieler Investoren, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Jahrelang galten US-Treasuries als nahezu alternativloser sicherer Hafen. Doch hohe Defizite, politische Konflikte und Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Notenbank lassen diese Sonderstellung bröckeln.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Europa ist dennoch kein einheitlicher Anleihemarkt. Italien bietet höhere Renditen, trägt aber größere Haushalts- und politische Risiken. Frankreich lockt mit einem deutlichen Zinsaufschlag gegenüber Deutschland. Bundesanleihen bleiben dagegen die defensive Wahl. Sie bieten weniger Rendite als viele andere europäische Papiere, dafür aber die höchste Bonität und den liquidesten Markt.

    Die neue Stärke europäischer Staatsanleihen ist deshalb vor allem eine relative Geschichte. Europa ist nicht plötzlich risikolos geworden. Doch im Vergleich zu den USA wirkt die Kombination aus Inflation, Staatsverschuldung, Geldpolitik und politischer Stabilität derzeit kalkulierbarer.

    Für internationale Fondsmanager entsteht daraus ein überzeugendes Argument: Sie erhalten bei deutschen Bundesanleihen erstmals seit Jahren wieder eine ordentliche Rendite, ohne dafür auf höchste Kreditqualität verzichten zu müssen. Genau diese Mischung könnte dafür sorgen, dass noch mehr Kapital aus US-Treasuries nach Europa fließt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flucht aus USA Investoren schichten Milliarden nach Europa um US-Staatsanleihen verlieren ihren Anreiz. Fondsmanager setzen stärker auf Europa – und finden vor allem in deutschen Bunds wieder Rendite, Stabilität und Spitzenbonität.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     