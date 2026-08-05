Investoren schichten Milliarden nach Europa um

UBS Asset Management und Guinness Global Investors haben ihre Bestände an deutschen Bundesanleihen ausgebaut, zeigen Daten von Bloomberg. Barings verkaufte US-Treasuries und erhöhte stattdessen das Engagement in Italien, Spanien und Frankreich. Auch Aviva Investors hält eine Übergewichtung europäischer Staatsanleihen für attraktiv.

Am globalen Anleihemarkt verschieben sich die Gewichte. Internationale Fondsmanager reduzieren ihre Bestände an US-Staatsanleihen und wenden sich verstärkt Europa zu. Besonders deutsche Bundesanleihen gewinnen an Attraktivität. Der Grund ist nicht, dass Europa frei von Risiken wäre. Doch die politischen, fiskalischen und geldpolitischen Unsicherheiten erscheinen in den USA derzeit deutlich größer.

Europa bietet Fondsmanagern derzeit eine Kombination, die lange fehlte: solide laufende Renditen, vergleichsweise stabile Institutionen und eine glaubwürdige Zentralbank. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren wieder um die Marke von drei Prozent. Bei 30-jährigen Papieren liegt die Rendite noch höher. Für internationale Investoren sind das interessante Niveaus – vor allem angesichts der weiterhin hervorragenden Kreditqualität Deutschlands.

Die Bundesrepublik besitzt bei den großen Ratingagenturen weiterhin die Bestnote. Die USA haben diesen Status verloren. Standard & Poor’s und Fitch bewerten die Vereinigten Staaten nur noch mit AA+, Moody’s mit Aa1. Die Zahlungsfähigkeit der USA steht damit zwar nicht ernsthaft infrage. Doch die Herabstufungen spiegeln Zweifel an der politischen Handlungsfähigkeit und an der langfristigen Entwicklung der Staatsfinanzen wider.

Denn Washington gibt deutlich mehr aus, als es einnimmt und eine Änderung dieser Politik ist nicht in Sicht. Die US-Schuldenquote lag 2025 bereits bei 123,9 Prozent der Wirtschaftsleistung, verglichen mit 63,5 Prozent in Deutschland. Damit ist die Quote in den USA fast doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Zwar dürfte die Verschuldung in beiden Regionen steigen, doch die wachsenden Zinskosten engen den Spielraum der US-Regierung deutlich stärker ein als den der Bundesregierung.

Zudem ist der deutsche Anleihemarkt groß genug für internationale Investoren. Bundeswertpapiere im Volumen von rund 2,1 Billionen Euro befinden sich im Umlauf. Bundesanleihen sind damit der wichtigste liquide Sicherheitsanker des Euroraums. Banken, Versicherungen und Fonds nutzen sie nicht nur als Anlage, sondern auch als hochwertige Sicherheiten.

Die höhere Attraktivität Europas ist allerdings nicht allein eine Frage der Staatsverschuldung. Auch die Geldpolitik spielt eine zentrale Rolle. An den Märkten wachsen die Zweifel, ob die US-Notenbank die Inflation entschlossen genug bekämpfen wird. Die unklare Kommunikation von Fed-Chef Kevin Warsh hat diese Unsicherheit verstärkt. Anleger wissen nicht genau, unter welchen Bedingungen die Fed die Zinsen weiter anheben oder senken würde.

Die Europäische Zentralbank gilt dagegen als berechenbarer. Sie hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zur Eindämmung der Inflation auch schwächeres Wachstum akzeptiert. Für Anleiheinvestoren ist das wichtig. Sinkende Inflation und eine schwache Konjunktur sprechen langfristig für fallende Renditen und damit steigende Anleihekurse.

Einige Fondsmanager halten die am Markt erwarteten Zinserhöhungen der EZB deshalb für überzogen. Sollte die Notenbank weniger stark straffen als bislang eingepreist, könnten europäische Staatsanleihen zusätzlich profitieren. Bundesanleihen wären in diesem Szenario besonders interessant, weil sie hohe Liquidität mit geringem Ausfallrisiko verbinden. Hinzu kommt der Wunsch vieler Investoren, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Jahrelang galten US-Treasuries als nahezu alternativloser sicherer Hafen. Doch hohe Defizite, politische Konflikte und Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Notenbank lassen diese Sonderstellung bröckeln.

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Europa ist dennoch kein einheitlicher Anleihemarkt. Italien bietet höhere Renditen, trägt aber größere Haushalts- und politische Risiken. Frankreich lockt mit einem deutlichen Zinsaufschlag gegenüber Deutschland. Bundesanleihen bleiben dagegen die defensive Wahl. Sie bieten weniger Rendite als viele andere europäische Papiere, dafür aber die höchste Bonität und den liquidesten Markt.

Die neue Stärke europäischer Staatsanleihen ist deshalb vor allem eine relative Geschichte. Europa ist nicht plötzlich risikolos geworden. Doch im Vergleich zu den USA wirkt die Kombination aus Inflation, Staatsverschuldung, Geldpolitik und politischer Stabilität derzeit kalkulierbarer.

Für internationale Fondsmanager entsteht daraus ein überzeugendes Argument: Sie erhalten bei deutschen Bundesanleihen erstmals seit Jahren wieder eine ordentliche Rendite, ohne dafür auf höchste Kreditqualität verzichten zu müssen. Genau diese Mischung könnte dafür sorgen, dass noch mehr Kapital aus US-Treasuries nach Europa fließt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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