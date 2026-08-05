Der Börsen-Tag
DAX rutscht ab, Dow steigt: Diese Aktien bewegen heute die Märkte
Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street ein gemischtes Bild zeigt: Hier dominieren Verluste, dort behaupten sich vor allem die Standardwerte im Dow Jones.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie deutschen Aktienindizes haben am heutigen Handelstag überwiegend schwächer tendiert, während sich die US-Börsen uneinheitlich zeigen. Der DAX notiert aktuell bei 26.140,58 Punkten und liegt damit 0,73 Prozent im Minus. Auch die Nebenwerteindizes geben nach: Der MDAX fällt um 1,05 Prozent auf 32.398,60 Punkte, der SDAX verliert 0,88 Prozent auf 18.565,74 Punkte. Am deutlichsten unter Druck steht der Technologiewerte-Index TecDAX, der 1,46 Prozent auf 3.945,87 Punkte einbüßt. In den USA präsentiert sich das Bild gemischt. Der Dow Jones kann zulegen und steigt um 0,70 Prozent auf 54.525,73 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigt sich dagegen leicht schwächer und gibt um 0,10 Prozent auf 7.738,00 Punkte nach. Damit entwickeln sich die großen deutschen Indizes heute einheitlich negativ, während an der Wall Street vor allem die Standardwerte im Dow Jones gefragt sind und sich der breitere US-Markt weitgehend stabil, aber leicht im Minus zeigt.
DAX: Fresenius vorn, Infineon unter DruckIm DAX setzte sich Fresenius mit einem Plus von 5,28 Prozent an die Spitze. Beiersdorf legte 4,47 Prozent zu, Airbus gewann 2,93 Prozent. Auf der Verliererseite fiel Infineon Technologies um 6,49 Prozent und verzeichnete damit den deutlichsten Rückgang im Index. Continental büßte 4,12 Prozent ein, DHL Group verlor 3,71 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 11,77 Prozentpunkten.
MDAX: Elmos Semiconductor führt, AUTO1 Group fällt zurückElmos Semiconductor war im MDAX mit einem Plus von 3,49 Prozent der stärkste Wert. Wacker Chemie stieg um 3,31 Prozent, Deutsche Lufthansa um 2,39 Prozent. Am unteren Ende stand die AUTO1 Group mit einem Minus von 5,20 Prozent. Nordex verlor 3,90 Prozent, TAG Immobilien 3,61 Prozent. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert betrug 8,69 Prozentpunkte.
SDAX: ASTA Energy Solutions an der Spitze, Basler deutlich schwächerASTA Energy Solutions gewann im SDAX 4,63 Prozent und führte damit die Gewinnerliste an. Stabilus legte 2,61 Prozent zu, Springer Nature 2,04 Prozent. Basler verzeichnete dagegen einen Einbruch von 9,40 Prozent. SMA Solar Technology gab 3,52 Prozent nach, Energiekontor verlor 2,95 Prozent. Zwischen ASTA Energy Solutions und Basler lagen 14,03 Prozentpunkte.
TecDAX: Elmos Semiconductor vorn, Infineon Technologies SchlusslichtIm TecDAX erreichte Elmos Semiconductor mit einem Plus von 3,49 Prozent den Spitzenplatz. Ottobock stieg um 1,57 Prozent, HENSOLDT um 0,78 Prozent. Infineon Technologies bildete mit einem Minus von 6,49 Prozent das Schlusslicht. Nordex verlor 3,90 Prozent, SMA Solar Technology 3,52 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert belief sich auf 9,98 Prozentpunkte.
Dow Jones: Amgen gewinnt, Verizon Communications verliertAmgen war im Dow Jones mit einem Plus von 4,00 Prozent der stärkste Wert. NVIDIA legte 3,62 Prozent zu, Walt Disney gewann 2,38 Prozent. Verizon Communications fiel dagegen um 2,81 Prozent und lag damit am Ende der Rangliste. Procter & Gamble verlor 1,99 Prozent, Chevron Corporation 1,96 Prozent. Die Spanne zwischen den Extremen betrug 6,81 Prozentpunkte.
S&P 500: Charles River Laboratories International deutlich vornCharles River Laboratories International führte den S&P 500 mit einem Plus von 12,28 Prozent an. Wynn Resorts stieg um 7,77 Prozent, Newmont Corporation um 7,66 Prozent. Insulet verzeichnete mit einem Minus von 19,83 Prozent den stärksten Rückgang. DaVita büßte 18,92 Prozent ein, CDW Corporation verlor 11,38 Prozent. Zwischen Charles River Laboratories International und Insulet lag eine Differenz von 32,11 Prozentpunkten.
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