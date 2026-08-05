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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax-Rally nach erneutem Rekord beendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht Rekordhoch und rutscht ins Minus
    • Sinkende Ölpreise und US-Vorgaben treiben Dax
    • Anleger werden nach der Rally vorsichtiger
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax-Rally nach erneutem Rekord beendet
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch im Verlauf seiner August-Rekordrally Tribut gezollt. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, weiter sinkende Ölpreise und die positiven Vorgaben aus dem US-Technologiesektor hatten den Leitindex zunächst noch auf ein Rekordhoch getrieben. Bei gut 26.400 Punkten war der Kursspielraum bei den Anlegern dann aber zunächst ausgeschöpft.

    Am Nachmittag war der Dax ins Minus abgerutscht, auch weil der Rückenwind von den US-Börsen nach einem erneuten Rekord des Dow Jones Industrial etwas abflachte. Mit 26.126,30 Punkten gab der deutsche Leitindex am Ende um 0,29 Prozent nach. Der MDax fiel um 0,41 Prozent auf 32.426,33 Punkte.

    Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow hat "die Rally in der ersten Wochenhälfte den Dax viel Kraft gekostet". In Anbetracht der überraschenden Dynamik, in der der Leitindex von einem Rekord zum nächsten geeilt sei, würden die Anleger jetzt vorsichtiger. Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Iran-Krieg blieben außerdem Zweifel an einer schnellen Übereinkunft zur Öffnung der Straße von Hormus./tih/he






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