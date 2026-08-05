DocCheck: Vorläufige Halbjahreszahlen 2026 – jetzt im Überblick
DocCheck legt vorläufige Halbjahreszahlen 2026 vor: Während der Umsatz wächst, geraten Ergebnis und Liquidität unter Druck – Immobilienprojekte prägen das Zahlenbild.
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- Die DocCheck AG hat am 5. August 2026 vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.
- Der Umsatz stieg auf 27,7 bis 28,0 Mio. Euro, nach 26,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das EBIT lag bei 2,7 bis 2,9 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 3,9 Mio. Euro.
- Die liquiden Mittel beliefen sich zum Halbjahresende auf 11,9 Mio. Euro, verglichen mit 15,4 Mio. Euro im Vorjahr.
- Der Rückgang der liquiden Mittel ist unter anderem auf laufende Immobilienprojekte zurückzuführen.
- Zum Ergebnis je Aktie konnte die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Angaben machen.
Der Kurs von DocCheck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,88 % im
Minus.
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