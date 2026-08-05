Thomson Reuters Aktie mit Kursrutsch - -7,55 % - 05.08.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Thomson Reuters in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,71 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die Thomson Reuters Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,55 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,19 %, geht es heute bei der Thomson Reuters Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um +8,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Thomson Reuters -15,62 % verloren.

Während Thomson Reuters deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,40 %.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,39 % 1 Monat +27,73 % 3 Monate +25,71 % 1 Jahr -46,25 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Stand: 05.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,18 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Wolters Kluwer notiert im Minus, mit -2,50 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,78 %.

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Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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