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    US-Anleihen

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    Kaum verändert - Zweifel an Iran-Übereinkunft

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen bewegen sich am Mittwoch kaum
    • Zehnjährige Rendite liegt bei 4,63 Prozent
    • US-Daten enttäuschen, Anleihemarkt bleibt ruhig
    US-Anleihen - Kaum verändert - Zweifel an Iran-Übereinkunft
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 108,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,63 Prozent.

    Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Bei den Ölpreisen gab es nach dem deutlichen Rückgang an den Vortagen nur wenig Bewegung. Die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg hatte zuletzt die Ölpreise belastet und die Anleihekurse gestützt.

    Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Konflikt um die Straße von Hormus bleiben Zweifel an einer schnellen Übereinkunft. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend (Ortszeit) von einer Öffnung der Meerenge am Mittwoch oder Donnerstag gesprochen. Aus Teheran hieß es, man verhandle erfolgreich mit dem anderen Anrainerstaat der Meerenge, dem Oman, wie der Staatssender Press TV berichtete. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass dies noch keine zügige Öffnung der Straße von Hormus bedeute.

    Die veröffentlichten Daten aus den USA waren eher enttäuschend ausgefallen. So wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im Juli merklich weniger neue Stellen geschaffen als im Vormont. Der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor legte im Juli nur geringfügig zu und blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Er signalisiert aber ein robustes Wachstum. Die Daten bewegten den Anleihemarkt kaum./jsl/he







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