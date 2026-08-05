AKTIEN IM FOKUS 2
SpaceX fallen trotz starker Quartalszahlen gen Rekordtief
- SpaceX-Aktien fallen trotz starker Quartalszahlen
- Anleger zweifeln an Musks Umsatzversprechen
- Lock-up-Frist endet, Überangebot belastet Kurse
(neu: Kurse, Deutsche Bank, Lock-up-Vereinbarung)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX haben sich am Mittwoch trotz positiv aufgenommener Quartalszahlen wieder Richtung Rekordtief bewegt. Denn die bei Elon Musks Weltraum- und KI-Firma engagierten Anleger sind mittlerweile skeptischer und hinterfragen die rosigen Versprechungen des Multimilliardärs bezüglich der Umsatzentwicklung des Unternehmens jetzt stärker als noch vor einigen Monaten.
Zudem hängt das Risiko eines plötzlichen Überangebotes an Anteilscheinen wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen. Schon am Donnerstag endet eine erste Sperrfirst, die es Insidern verbietet, sich von ihren Papieren zu trennen.
Die Aktien von SpaceX sackten um 8,4 Prozent auf 114,76 US-Dollar ab und zählten zu den schwächsten Werten im leicht nachgebenden Technologieindex Nasdaq 100 . Damit näherten sie sich wieder ihrem Rekordtief von Ende August bei knapp unter 105 Dollar.
SpaceX war am 12. Juni an die Börse gegangen. Der seinerzeitige Ausgabepreis von 135 Dollar wurde bereits Mitte Juli unterschritten.
Jetzt legte SpaceX erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen vor. Diese seien stark gewesen, denn sie hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Analyst Edison Yu von Deutsche Bank Research. Der kurzfristige Wachstumstrend wirke wesentlich robuster als bisher von ihm gedacht. Er erwähnte als negativen Aspekt aber auch einen massiven Investitionsanstieg im kommenden Jahr.
Als Ergebnis der massiven Ausgaben stellte Elon Musk für SpaceX die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht. Man rechne damit für 2030, ein Jahr früher als zuvor, sagte Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und über den Satelliten-Internetdienst Starlink großen Telekommunikations-Anbietern Konkurrenz zu machen.
Doch die Anleger kauften Musk die großen Versprechen diesmal nicht ab. Denn SpaceX ist aktuell von der Billionen-Umsatzmarke meilenweit entfernt.
Am Donnerstag läuft eine Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus (Lock-up-Vereinbarung), die dann in den Handel kommen könnten. Ein höheres Angebot könnte bei gleichbleibender Nachfrage zu niedrigeren Kursen führen.
Das ist zwar an sich nicht neu, doch die konkrete Ausgestaltung der Lock-up-Vereinbarung bei SpaceX ist historisch bislang einmalig und sorgt so für Verunsicherung. Denn die Vereinbarung ist in insgesamt neun Phasen gestaffelt. Die Konstruktion zielt zwar darauf ab, die Auswirkungen der enormen Menge an gesperrten Aktien abzuschwächen, doch wegen des schieren Umfangs der ersten Phase zögern selbst die langfristig orientierten Investoren von SpaceX, Prognosen abzugeben, wie viele Papiere letztlich auf den Markt kommen werden.
"So etwas haben wir noch nie gesehen, wir haben noch nie etwas in dieser Größenordnung erlebt, wir haben noch nie erlebt, dass eine Sperrfrist auf diese Weise schrittweise eingeführt wurde", sagte Peter Singlehurst, Leiter des Teams für Privatunternehmen bei Baillie Gifford, das 2018 erstmals in das Unternehmen von Elon Musk investierte. "Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain."/la/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 19.511 auf Nasdaq (15. Januar 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 732,84 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +116,76 %/+163,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
GoogleKI:Vor dem Börsengang im Juni 2026 hat SpaceX einen 5:1 Aktiensplitdurchgeführt. Alle historischen Preise wurden dadurch exakt durch 5 geteilt. [https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://spacexstock.com/spacex-finalizes-5-to-1-stock-split-ipo-approaches/]
Hier ist die berechnete Übersicht der historischen Runden, umgerechnet auf das heutige Kursniveau:
|Finanzierungsrunde / Phase
|Zeitpunkt
|Preis vor Split
|Preis nach Split (Heutige Basis)
|Status beim aktuellen Kurs (~108–110 $)
|Letztes Tender Offer vor IPO
|Dez. 2025
|421,00 $
|84,20 $
|Knapp im Plus (~30 % Gewinn)
|Sommer-Finanzierungsrunde
|Juli 2025
|212,00 (vert{} **42,40)**
|Deutlich im Plus (>150 % Gewinn)
|
|Primary Round (Externe Investoren)
|Mai 2022
|270,00 (vert{} **54,00)**
|Verdoppelt (~100 % Gewinn)
|
|Mitarbeiter-Vorzugsprogramm
|Mai 2022
|70,00 (vert{} **14,00)**
|Massiver Gewinn (~680 % Rendite)
|
|Frühe Investoren (z. B. Series G)
|2015
|~78,00 (vert{} **15,60)**
|Massiver Gewinn (~600 % Rendite)
|
Relevanz für den "Unlock" am 6. August 2026
- Der offizielle Börsen-Erstausgabepreis (IPO-Preis) lag bei 135 US-Dollar.
- Käufer, die erst beim Börsengang eingestiegen sind, liegen aktuell im Minus.
- Die Insider (aus der Tabelle oben), deren Haltefrist jetzt abläuft, haben jedoch fast alle für unter 85 Dollar gekauft
!!keine Handlungsempfehlung!!
wie ich schon vor wochen sagte, es gibt hier nur 2 Motive ... hoffnung und gier... und beide sind mit die allerschlechtesten ratgeber an der börse..
prinzip hoffnung ist das was frau wood fährt.. eine, wie ich finde, der ahnungslosesten investoren der letzten 200 jahre.. aber auch da hängen sich genügend leute dran , die offensichtlich auch noch selbst zu faul sind, eigene recherche bezüglich ihrer investments zu betreiben. muss jeder selbst wissen, was er tut. du kannst ja auch gerne investiert sein.. vielleicht steigt die aktie auch in 15 jahren wieder auf 250 dollar oder mehr... dann kannst du sagen , du hattest recht, während alle andren längst ihre Schäfchen im Trockenen haben und du 15 jahre lang gehofft hast... schlechter trade-off, denke ich... aber muss jeder selbst wissen...
Damit wirst Du seine Fans nicht erreichen - siehst Du ja hier in den Kommentaren. Mein Musk-Bullshit-Bingo: