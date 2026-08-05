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    Kramatorsk

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    Ukraine evakuiert mehr als 500 Minderjährige

    Für Sie zusammengefasst
    • 525 Kinder aus Kramatorsk werden evakuiert
    • Grund sind zunehmende russische Angriffe
    • Betroffen sind 424 Familien nahe der Front
    Kramatorsk - Ukraine evakuiert mehr als 500 Minderjährige
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KRAMATORSK (dpa-AFX) - Wegen wachsender Gefahr durch russische Angriffe werden 525 Kinder und Jugendliche in und um die Stadt Kramatorsk in der Ostukraine nahe der Frontlinie zwangsweise evakuiert. "Die Sicherheitslage verschlechtert sich, daher ist es inakzeptabel, Kinder der ständigen Gefahr russischer Angriffe auszusetzen", teilte der Militärgouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, mit. Es sei eine schwierige, aber notwendige Entscheidung.

    Es geht demnach um 59 Minderjährige aus der Ortschaft Krasnotorka, 140 aus der Ortschaft Bilenke und 326 aus Kramatorsk. Die Kinder stammen demnach aus 424 Familien.

    Der Ballungsraum um Slowjansk und Kramatorsk ist der letzte große Festungsgürtel, den die ukrainischen Truppen in der Region Donezk unter ihrer Kontrolle halten. Russland, das seit mehr als vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, fordert für die Aufnahme von Friedensverhandlungen den vollständigen Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Gebiet Donezk. Kramatorsk ist weniger als 15 Kilometer von der Frontlinie entfernt./ksr/DP/stw






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