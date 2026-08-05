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    Aktien Wien Schluss

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    ATX legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX steigt um 0,7 Prozent auf 6.703,90 Punkte
    • Voestalpine und Lenzing nach Zahlen im Fokus
    • Bankenwerte legen zu, AT&S verliert 2,5 Prozent
    Aktien Wien Schluss - ATX legt zu
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Börse Wien hat sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,7 Prozent auf 6.703,90 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte keinen klaren Richtungstrend.

    Die Ölpreise legten nach Abschlägen im Frühhandel etwas zu. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.

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    An der Wiener Börse rückten auf Unternehmensebene die Aktien von Voestalpine und Lenzing nach der Vorlage von Quartalszahlen in den Fokus. Die Lenzing-Aktie schloss nach klaren Gewinnen im Frühhandel mit einem Abschlag von 4,5 Prozent, für Voestalpine ging es hingegen um 2,5 Prozent abwärts.

    De Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres dank Sondereffekten einen Gewinnsprung erzielt. Nach Ansicht der Analysten der Erste Group lagen die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Positiv sei, dass das Unternehmen den Jahresausblick für den freien Barmittelzufluss angehoben habe. Der Faserhersteller Lenzing hatte im ersten Halbjahr derweil weniger Umsatz, aber mehr Gewinn erzielt.

    Zur AT&S-Aktie gab es zwei neue und sehr unterschiedliche Analystenmeinungen. Die Experten von Deutsche Bank Research hoben ihr Kursziel von 310 auf 320 Euro an und bekräftigten ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Aktie des Leiterplattenherstellers. Die Berenberg Bank erhöhte ihr Kursziel für AT&S zwar von 35 auf 100 Euro, stuft die Titel jedoch weiterhin mit "Sell" ein. Die verloren 2,5 Prozent auf 142,80 Euro.

    Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich Raiffeisen Bank International um 4,1 Prozent und Erste Group legten um 3,6 Prozent zu. Die Bawag-Aktionäre verbuchten ein Kursplus von 0,8 Prozent./ste/spa/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 144,4 auf Tradegate (05. August 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +28,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 5,56 Mrd..





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