DZ BANK stuft Zalando auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Zalando nach dem jüngsten Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 27 auf 38 Euro angehoben. Der Kursrückgang im Zuge der Berichterstattung zum zweiten Quartal sei übertrieben gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Unternehmen mit starker Technologie-Expertise sei der Online-Modehändler bei der Transformation des E-Commerce gut positioniert für Marktanteilsgewinne. Derweil sei die Ende Juni eingeleiteten Bafin-Untersuchung zu fehlenden Angaben hinsichtlich der About-You-Übernahme unerwartet schnell abgeschlossen worden und es sei kein Bußgeld verhängt worden. Damit entfalle der "Unsicherheits-Abschlag" in voller Höhe./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 24,55EUR auf Tradegate (05. August 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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