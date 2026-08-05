DZ BANK stuft DHL Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Das Wachstum des Logistikers werde zunehmend strukturell und die Kapitalrückführung werde mit einem Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig erwartet er zwar keine größeren Anpassungen am Analystenkonsens. Die stärkere operative Basis und zusätzliche strukturelle Wachstumstreiber sprächen jedoch weiterhin für eine positive Einschätzung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,74 % und einem Kurs von 55,60EUR auf Tradegate (05. August 2026, 18:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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