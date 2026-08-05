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    Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird nachts nochmals gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nächtliche Sperrungen im August und September
    • Restmängel und Signaltechnik werden noch optimiert
    • Umleitungen und Ersatzverkehr in betroffenen Nächten
    Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird nachts nochmals gesperrt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen letzter Arbeiten wird die frisch sanierte Bahnstrecke Berlin-Hamburg in mehreren Nächten im August und September noch einmal gesperrt. Auf der gesamten Strecke würden Restmängel beseitigt, die nach einigen Wochen des Vollbetriebs festgestellt worden seien, und Optimierungen vorgenommen, teilte ein Bahnsprecher mit.

    Vor Hamburg und Berlin laufe überdies die Abnahme der neuen Infrastruktur und Signaltechnik für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Auf einem Großteil der Strecke verkehren die Züge seit Juni wieder mit Tempo 230.

    Fern- und Güterzüge werden umgeleitet

    Im August finden die Arbeiten in der Nacht vom 15. auf den 16. August und in der Nacht vom 29. auf den 30. August statt, wie der Sprecher mitteilte. Weitere einzelne Nächte sind demnach im September vorgesehen.

    Die Sperrungen seien so geplant, dass sie außerhalb der Hauptreisezeiten liegen. Einzelne Fern- und Güterzüge würden umgeleitet. Für den Regionalverkehr werde in den betroffenen Nächten ein Ersatzverkehr geplant.

    Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg war von August 2025 bis Juni 2026 saniert worden. Der Plan war, die Sanierung bis zum 30. April 2026 abzuschließen und die Vollsperrung aufzuheben. Dass die Sanierung rund eineinhalb Monate verspätet beendet wurde, begründete die Bahn mit dem Frost zu Jahresbeginn. Einen ersten Abschnitt gab die Bahn Mitte Mai wieder frei./ili/DP/stw







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