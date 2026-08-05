UBS stuft SpaceX auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern mache an allen Fronten solide Fortschritte, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleich zu Beginn der Börsenstory setze das Unternehmen mit starken Ergebnissen eine Duftmarke./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,81 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (05. August 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: John C. Hodulik
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: USD
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