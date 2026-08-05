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    Marktgeflüster

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    Iran: Wo ist der Deal? Extrem bullische Positionierung als Gefahr!

    Aber der gestern geschürte Iran-Optimismus (oder besser: die gestreuten Fake News!) waren die Grundlage für die gestrige starke Rally an der Wall Street! Gestern das größte jemals verzeichnete Volumen von Calls

    Wo ist der für heute angekündigte Iran-Deal? Nun ist die Rede von einer 50:50-Chance für Freitag - aber die Aussagen aus dem Iran machen das unwahrscheinlich! Aber der gestern geschürte Iran-Optimismus (oder besser: die gestreuten Fake News!) waren die Grundlage für die gestrige starke Rally an der Wall Street! Gestern das größte jemals verzeichnete Volumen von Calls - gleichzeitig gibt es nur extrem wenig Absicherungen (Puts), und das ist eine gefährliche Mischung gerade angesichts der geopolitischen Lage! Heute Abverkauf von AMD und SpaceX nach den gestrigen Zahlen - der Grund: zu hohe Investitionen! Also das, was noch vor kurzem gefeiert wurde, wird nun zum Problem..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Iran: Wo ist der Deal? Extrem bullische Positionierung als Gefahr! Wo ist der für heute angekündigte Iran-Deal? Nun ist die Rede von einer 50:50-Chance für Freitag - aber die Aussagen aus dem Iran machen das unwahrscheinlich!

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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