Marktgeflüster
Iran: Wo ist der Deal? Extrem bullische Positionierung als Gefahr!
Aber der gestern geschürte Iran-Optimismus (oder besser: die gestreuten Fake News!) waren die Grundlage für die gestrige starke Rally an der Wall Street! Gestern das größte jemals verzeichnete Volumen von Calls
Wo ist der für heute angekündigte Iran-Deal? Nun ist die Rede von einer 50:50-Chance für Freitag - aber die Aussagen aus dem Iran machen das unwahrscheinlich! Aber der gestern geschürte Iran-Optimismus (oder besser: die gestreuten Fake News!) waren die Grundlage für die gestrige starke Rally an der Wall Street! Gestern das größte jemals verzeichnete Volumen von Calls - gleichzeitig gibt es nur extrem wenig Absicherungen (Puts), und das ist eine gefährliche Mischung gerade angesichts der geopolitischen Lage! Heute Abverkauf von AMD und SpaceX nach den gestrigen Zahlen - der Grund: zu hohe Investitionen! Also das, was noch vor kurzem gefeiert wurde, wird nun zum Problem..
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