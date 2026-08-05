Wo ist der für heute angekündigte Iran-Deal? Nun ist die Rede von einer 50:50-Chance für Freitag - aber die Aussagen aus dem Iran machen das unwahrscheinlich! Aber der gestern geschürte Iran-Optimismus (oder besser: die gestreuten Fake News!) waren die Grundlage für die gestrige starke Rally an der Wall Street! Gestern das größte jemals verzeichnete Volumen von Calls - gleichzeitig gibt es nur extrem wenig Absicherungen (Puts), und das ist eine gefährliche Mischung gerade angesichts der geopolitischen Lage! Heute Abverkauf von AMD und SpaceX nach den gestrigen Zahlen - der Grund: zu hohe Investitionen! Also das, was noch vor kurzem gefeiert wurde, wird nun zum Problem..

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Das Video "Iran: Wo ist der Deal? Extrem bullische Positionierung als Gefahr! " sehen Sie hier..