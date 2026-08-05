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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Zalando auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Zalando von Halten auf Kaufen hoch
    • Fairer Wert steigt je Aktie von 27 auf 38 Euro
    • BaFin beendet Untersuchung ohne Bußgeld bei Zalando
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Zalando auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 38 Euro
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Zalando nach dem jüngsten Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 27 auf 38 Euro angehoben. Der Kursrückgang im Zuge der Berichterstattung zum zweiten Quartal sei übertrieben gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Unternehmen mit starker Technologie-Expertise sei der Online-Modehändler bei der Transformation des E-Commerce gut positioniert für Marktanteilsgewinne. Derweil sei die Ende Juni eingeleiteten Bafin-Untersuchung zu fehlenden Angaben hinsichtlich der About-You-Übernahme unerwartet schnell abgeschlossen worden und es sei kein Bußgeld verhängt worden. Damit entfalle der "Unsicherheits-Abschlag" in voller Höhe./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 24,68 auf Tradegate (05. August 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -17,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +13,96 %/+115,71 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +54,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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