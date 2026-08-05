ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Zalando auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 38 Euro
- DZ Bank stuft Zalando von Halten auf Kaufen hoch
- Fairer Wert steigt je Aktie von 27 auf 38 Euro
- BaFin beendet Untersuchung ohne Bußgeld bei Zalando
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Zalando nach dem jüngsten Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 27 auf 38 Euro angehoben. Der Kursrückgang im Zuge der Berichterstattung zum zweiten Quartal sei übertrieben gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Unternehmen mit starker Technologie-Expertise sei der Online-Modehändler bei der Transformation des E-Commerce gut positioniert für Marktanteilsgewinne. Derweil sei die Ende Juni eingeleiteten Bafin-Untersuchung zu fehlenden Angaben hinsichtlich der About-You-Übernahme unerwartet schnell abgeschlossen worden und es sei kein Bußgeld verhängt worden. Damit entfalle der "Unsicherheits-Abschlag" in voller Höhe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 24,68 auf Tradegate (05. August 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -17,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,52 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +13,96 %/+115,71 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 38 Euro
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?