AUTO1 Group Aktie weiter abwärts - 05.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,63 % verliert die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,63 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AUTO1 Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,81 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -2,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -14,85 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,34 % 1 Monat -7,31 % 3 Monate +29,81 % 1 Jahr -12,81 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 05.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,95 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street ein gemischtes Bild zeigt: Hier dominieren Verluste, dort behaupten sich vor allem die Standardwerte im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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