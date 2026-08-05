ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt AMD-Kursziel auf 590 US-Dollar an
- AMD erzielt mit 50 Prozent stärkstes Umsatzplus
- Musk setzt künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 465 auf 590 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Prozessorhersteller habe mit 50 Prozent das höchste Umsatzplus seit 16 Quartalen verzeichnet und einen Erlösrekord erzielt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spiel werde aber vom SpaceX-Chef Elon Musk, der künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren setzen wolle, verdorben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,63 % und einem Kurs von 421,2 auf Tradegate (05. August 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +6,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 685,99 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 660,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -23,99 %/+73,40 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 590 US-Dollar
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Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
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der Superexperte. Demut statt Gier, Gehirn zum Denken benutzen, sich eine eigene Meinung bilden, erst dann handeln . Schön wärs….
Vor ca. 18 Monaten fing ich an AMD einzusammeln (danke @The Patient Investor!!) und kaufte in mehreren Tranchen bis in die Bereiche um die 80 Euro. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und hätte mir da jemand gesagt, dass die in nicht ganz 2 Jahren bei 470 Euro steht, hätte ich Luftsprünge gemacht.