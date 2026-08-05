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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt AMD-Kursziel auf 590 US-Dollar an
    • AMD erzielt mit 50 Prozent stärkstes Umsatzplus
    • Musk setzt künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen'
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 465 auf 590 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Prozessorhersteller habe mit 50 Prozent das höchste Umsatzplus seit 16 Quartalen verzeichnet und einen Erlösrekord erzielt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spiel werde aber vom SpaceX-Chef Elon Musk, der künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren setzen wolle, verdorben./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,63 % und einem Kurs von 421,2 auf Tradegate (05. August 2026, 19:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +6,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 685,99 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 660,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -23,99 %/+73,40 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 590 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 510,85, was eine Steigerung von +21,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke, aber volatile AMD-Kursentwicklung: Nach der Zahlenvorlage schwankte die nachbörsliche Reaktion zwischen deutlichem Minus und rund 7 % Plus. Die Bilanz mit kräftigem Umsatz-, Gewinn- und Data-Center-Wachstum sowie positivem Ausblick wird als Grundlage für die hohe Bewertung gesehen. Zugleich warnen Anleger vor überzogenen Kursen, zyklischer KI-Euphorie und empfehlen Gewinnmitnahmen oder einen günstigeren Wiedereinstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

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    dpa-AFX
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