JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Phil Buller fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erkenntnisse mit Blick auf das dritte Geschäftsquartal zusammen. Dieses sei stark gewesen und führe dazu, dass seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) im mittleren einstelligen Prozentbereich stiegen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 151,5EUR auf Tradegate (05. August 2026, 19:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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