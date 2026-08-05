JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 10,45 auf 9,45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vanessa Jeffriess attestierte dem Industriezulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein robustes zweites Quartal. Interessante Aussagen habe es zum Bereich Humanoide Roboter gegeben, doch solche Stories hätten nicht ausgereicht, um die Herausforderungen im Autosektor zu überlagern. Er sieht in der E-Mobilität aber immer noch eine große Chance für die Gewinnentwicklung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 7,54EUR auf Tradegate (05. August 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,45

Kursziel alt: 10,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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