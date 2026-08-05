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    Seebehörde meldet Explosion nahe Tanker vor Jemens Küste

    Für Sie zusammengefasst
    • Explosion nahe Tanker vor Jemens Küste gemeldet
    • Besatzung unverletzt, keine Umweltschäden bekannt
    • Huthi-Miliz äußert sich bislang nicht zum Vorfall
    Seebehörde meldet Explosion nahe Tanker vor Jemens Küste
    Foto: Jan Woitas - dpa

    SANAA (dpa-AFX) - Vor der Küste des Jemen ist es in der Nähe eines Tankers zu einer Explosion gekommen. Der Kapitän des Schiffes habe südöstlich der Hafenstadt Aden eine laute Explosion in unmittelbarer Nähe des Tankers gemeldet, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mit.

    Alle Besatzungsmitglieder seien unverletzt und in Sicherheit. Hinweise auf Umweltschäden gebe es bislang nicht. Die zuständigen Behörden untersuchten den Vorfall.

    Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat zuletzt mehrfach Angriffe auf saudische Tanker im Roten Meer für sich reklamiert. Zu dem aktuellen Vorfall äußerte sich die Miliz bisher nicht.

    Wegen der Angriffe wird befürchtet, dass die wichtige Meerenge Bab al-Mandab faktisch geschlossen werden könnte. Die Meerenge liegt auf dem kürzesten Seeweg zwischen Asien und Europa, der über den Indischen Ozean, das Rote Meer und den Suezkanal führt. Durch die Bab al-Mandab ("Tor der Tränen") laufen in normalen Zeiten etwa zehn Prozent des weltweiten Seehandels. Die Huthi hatten mit Angriffen ab 2023 in der Region den Welthandel bereits massiv beeinträchtigt./arj/DP/stw





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