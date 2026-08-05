Utility Global ernennt Robert Lane zum Finanzvorstand, um die Kommerzialisierung in großem Maßstab voranzutreiben

HOUSTON, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein weltweit tätiges Unternehmen, das die wirtschaftliche Dekarbonisierung der Schwerindustrie ermöglicht, gab heute die Ernennung von Robert Lane zum Finanzvorstand bekannt. Lane tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei Utility ein, da das Unternehmen nun in die Kommerzialisierungsphase übergeht.

Lane verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau von Organisationen und bei der Begleitung von Unternehmen durch Phasen raschen kommerziellen Wachstums. Er bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Finanzpositionen bei Unternehmen aus den Bereichen Energie, Industrie und Wachstumsunternehmen mit, zuletzt als CFO von Quva Pharma, wo er die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, IT und Treasury in einer Phase der Prozessmodernisierung und Liquiditätsverbesserung leitete. Zuvor war er als Executive Vice President und CFO von Sunnova Energy International maßgeblich am Börsengang (IPO) des Unternehmens beteiligt und schloss Finanzierungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Form von Tax Equity, Fremd- und Eigenkapital ab, um das Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Bei Spark Energy begleitete Lane das Unternehmen bei mehreren Übernahmen und Integrationen, vereinfachte die Unternehmensstruktur und leitete kreative und innovative Finanzierungsstrategien. Bei Emerge Energy Services führte er das Unternehmen durch den Börsengang und die Kapitalerhöhung und senkte dabei die Fremdkapitalkosten erheblich. Im Laufe seiner Karriere hat Lane Dutzende von Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtwert von mehreren zehn Milliarden Dollar geleitet und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau der finanziellen Infrastruktur zur Unterstützung schnell wachsender Unternehmen, um ihnen bei der Skalierung zu helfen.

„Robert hat seine Karriere darauf aufgebaut, Unternehmen von der frühen Wachstumsphase bis zum vollwertigen kommerziellen Betrieb zu führen – und genau das braucht Utility gerade jetzt", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer von Utility Global. „Seine finanzielle Führungskompetenz und seine Erfahrung darin, Unternehmen durch Wachstumsphasen zu führen, machen ihn zum richtigen Partner, um den kommerziellen Einsatz unserer firmeneigenen H2Gen-Technologie auszuweiten und unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Dekarbonisierungsziele voranzutreiben und gleichzeitig den wirtschaftlichen Wert ihrer bestehenden Anlagen zu steigern."