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    Utility Global: Neuer CFO Robert Lane soll globales Wachstum entfachen

    Mit einem erfahrenen Finanzstrategen an der Spitze stellt Utility Global die Weichen für die nächste Wachstumsphase und die weltweite Kommerzialisierung seiner H2Gen-Technologie.

    Utility Global: Neuer CFO Robert Lane soll globales Wachstum entfachen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Utility Global hat Robert Lane zum neuen Finanzvorstand (CFO) ernannt, um die bevorstehende Kommerzialisierungs- und Wachstumsphase zu begleiten.
    • Lane verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzpositionen in den Bereichen Energie, Industrie und wachstumsstarke Unternehmen.
    • In früheren CFO-Rollen war Lane unter anderem an Börsengängen, Übernahmen und Finanzierungen von insgesamt mehr als 10 Milliarden US-Dollar beteiligt.
    • Seine Hauptaufgabe bei Utility Global wird der Aufbau der finanziellen Strukturen sein, die eine schnelle und effiziente Skalierung des Geschäfts ermöglichen.
    • Utility treibt mehrere kommerzielle Projekte voran und baut seine Präsenz in Nordamerika, Asien und Europa aus.
    • Die H2Gen-Technologie erzeugt kohlenstoffarmen Wasserstoff aus industriellen Abgasen oder Biogas ohne Strom und produziert dabei einen konzentrierten CO₂-Strom mit bis zu 98 % Reinheit.







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    Utility Global: Neuer CFO Robert Lane soll globales Wachstum entfachen Mit einem erfahrenen Finanzstrategen an der Spitze stellt Utility Global die Weichen für die nächste Wachstumsphase und die weltweite Kommerzialisierung seiner H2Gen-Technologie.
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