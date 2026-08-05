Utility Global: Neuer CFO Robert Lane soll globales Wachstum entfachen
Mit einem erfahrenen Finanzstrategen an der Spitze stellt Utility Global die Weichen für die nächste Wachstumsphase und die weltweite Kommerzialisierung seiner H2Gen-Technologie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Utility Global hat Robert Lane zum neuen Finanzvorstand (CFO) ernannt, um die bevorstehende Kommerzialisierungs- und Wachstumsphase zu begleiten.
- Lane verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzpositionen in den Bereichen Energie, Industrie und wachstumsstarke Unternehmen.
- In früheren CFO-Rollen war Lane unter anderem an Börsengängen, Übernahmen und Finanzierungen von insgesamt mehr als 10 Milliarden US-Dollar beteiligt.
- Seine Hauptaufgabe bei Utility Global wird der Aufbau der finanziellen Strukturen sein, die eine schnelle und effiziente Skalierung des Geschäfts ermöglichen.
- Utility treibt mehrere kommerzielle Projekte voran und baut seine Präsenz in Nordamerika, Asien und Europa aus.
- Die H2Gen-Technologie erzeugt kohlenstoffarmen Wasserstoff aus industriellen Abgasen oder Biogas ohne Strom und produziert dabei einen konzentrierten CO₂-Strom mit bis zu 98 % Reinheit.
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