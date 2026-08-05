Jefferies senkt Ziel für Schaeffler auf 9,45 Euro - 'Buy'

Das Top könnte schon da sein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 7,54 auf Tradegate (05. August 2026, 19:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,98 %/+19,68 % bedeutet.