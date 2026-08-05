ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Schaeffler auf 9,45 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Schaeffler-Kursziel auf 9,45 Euro
- Einstufung bleibt trotz Herausforderungen auf Buy
- Robustes Quartal, Roboterchancen und E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 10,45 auf 9,45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vanessa Jeffriess attestierte dem Industriezulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein robustes zweites Quartal. Interessante Aussagen habe es zum Bereich Humanoide Roboter gegeben, doch solche Stories hätten nicht ausgereicht, um die Herausforderungen im Autosektor zu überlagern. Er sieht in der E-Mobilität aber immer noch eine große Chance für die Gewinnentwicklung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 7,54 auf Tradegate (05. August 2026, 19:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,98 %/+19,68 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 9,45 Euro
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in der Vergangenheit sehr bewusst auf einen Ausbau seiner Tätigkeiten im Bereich E-Mobility setzte. Genau dafür schluckte der Konzern vor knapp zwei Jahren Vitesco. Seither hat sich allerdings einiges verändert, was Schaeffler ganz offensichtlich nicht zum Vorteil gereichte. Als Reaktion darauf mussten nun die Mittelfristziele zusammengestutzt werden, berichtet NTG24:
https://www.ntg24.de/Schaeffler-Durchkreuzte-Plaene-03082026-AGD-Aktien
😉
Ist keine Kaufempfehlung!!!