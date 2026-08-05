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    'FT'

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    Partners Group steht vor Übernahme von Aroma-Zone für 2 Milliarden Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Partners Group verhandelt über Kauf von Aroma-Zone
    • Übernahme könnte rund zwei Milliarden Euro kosten
    • Aroma-Zone setzt auf natürliche Beautyprodukte
    'FT' - Partners Group steht vor Übernahme von Aroma-Zone für 2 Milliarden Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group befindet sich laut einem Medienbericht in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme der französischen Beauty-Marke Aroma-Zone von Eurazeo.

    Das Geschäft könnte einen Umfang von zwei Milliarden Euro haben und bereits am Donnerstag abgeschlossen werden, heißt es in der "Financial Times" (FT), die sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.

    Aroma-Zone, mit Sitz in der Provence, wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist auf Beauty- und Wellnessprodukte mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert. Seit 2021 hält der französische Vermögensverwalter Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone, damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.

    Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "FT" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollten sich die Schweizer nicht dazu äußern./ls/cf/AWP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Partners Group Holding Aktie

    Die Partners Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (05. August 2026, 19:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Partners Group Holding Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Partners Group Holding bezifferte sich zuletzt auf 20,76 Mrd..





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und die Bewertung der Partners-Group-Aktie. Diskutiert werden die UBS-Herabstufung auf «Neutral», das auf 705 Franken gesenkte Kursziel und reduzierte Gewinnerwartungen, zugleich aber die Verdoppelung der UBS-Position. Fundamentale Unterstützung liefern erfolgreiche Exits wie Zabka, KI-bedingte Margenverbesserungen bei Foundation Risk Partners sowie neue Vertriebsmöglichkeiten über Revolut. Einige Anleger bleiben daher optimistisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Partners Group Holding eingestellt.

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    dpa-AFX
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