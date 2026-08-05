Börsen Update USA - 05.08. - Dow Jones stark +0,74 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 54.550,00 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Amgen +3,53 %, NVIDIA +2,78 %, Walt Disney +2,77 %, McDonald's +1,61 %, Goldman Sachs Group +1,53 %

Flop-Werte: Verizon Communications -3,33 %, Amazon -2,90 %, Cisco Systems -2,83 %, Chevron Corporation -2,35 %, Procter & Gamble -1,75 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:43) bei 29.629,84 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Shopify +18,23 %, Micron Technology +3,89 %, Seagate Technology Holdings +3,70 %, Amgen +3,53 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,35 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -9,01 %, Astera Labs -8,91 %, SpaceX -7,56 %, Dexcom -5,67 %, Alphabet -5,19 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:44) bei 7.739,88 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Charles River Laboratories International +10,30 %, International Flavors & Fragrances +9,21 %, Newmont Corporation +6,40 %, Emerson Electric +5,73 %, Assurant +5,54 %

Flop-Werte: Insulet -19,99 %, DaVita -11,52 %, CDW Corporation -8,60 %, Uber Technologies -7,86 %, SBA Communications Registered (A) -7,34 %

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