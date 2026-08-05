Beiersdorf Aktie steigt am 05.08.2026 kräftig

Die Beiersdorf Aktie notiert aktuell bei 82,01€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,67 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beiersdorf Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 82,01€, mit einem Plus von +4,68 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beiersdorf ist ein Konsumgüterkonzern für Hautpflege und Wundversorgung. Kernmarken: Nivea, Eucerin, La Prairie, Hansaplast. Starke Position im globalen Hautpflegemarkt, besonders in Europa. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. USP: hohe Markenbekanntheit, dermatologische Kompetenz, breite Preisspanne von Massen- bis Luxuspflege.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Beiersdorf über einen Zuwachs von +11,25 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beiersdorf Aktie damit um -2,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Beiersdorf -16,21 % verloren.

Während Beiersdorf heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,55 %.

Beiersdorf Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,76 % 1 Monat +2,32 % 3 Monate +11,25 % 1 Jahr -27,48 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Stand: 05.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 241 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,86 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street ein gemischtes Bild zeigt: Hier dominieren Verluste, dort behaupten sich vor allem die Standardwerte im Dow Jones.

Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im DAX.

AMD und Infineon liefern Rekorde und trotzdem stehen beide Aktien nach der Veröffentlichung ihrer Zahlen unter Druck. Bieten die deutlichen Rücksetzer eine Chance zum Einstieg oder geht es wieder bergab mit Chip-Aktien?

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +1,15 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -1,28 %. L'Oreal legt um +0,25 % zu Unilever notiert im Minus, mit -0,32 %.

Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.