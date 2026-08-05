Aktien New York
Iran-Hoffnungen sorgen für Rekorde bei Dow und S&P 500
- US-Indizes steigen dank Hoffnung auf Iran-Lösung
- Dow und S&P erreichen erneut Rekordstände
- Shopify steigt stark, SpaceX und AMD verlieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Weiterhin stützt die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman stehen dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus.
Der Dow stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 54.580 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 7.740 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte anfängliche Gewinne ein und gab zuletzt um 0,4 Prozent auf 29.630 Punkte nach.
Derweil ist die Saison der Quartalsbilanzen in vollem Gang. So erhöhte der Biotechkonzern Amgen nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr. Damit zogen dessen Aktien unter den besten Werten im Dow um gut vier Prozent an.
Der Entertainmentkonzern Walt Disney hatte im abgelaufenen Quartal von einem guten Geschäft seiner Freizeitsparte sowie vom Videostreaming profitiert. Dies goutierten die Anleger mit einem Plus in Höhe von fast vier Prozent.
Mit Blick auf den Technologie-Sektor ragte der Kursrutsch bei den Aktien von SpaceX in Höhe von gut elf Prozent negativ heraus. Tech-Milliardär Elon Musk hatte für seine Weltraum- und KI-Firma mit einer erneut wagemutigen Aussage die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht gestellt. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und großen Telekommunikations-Anbietern über den Satelliten-Internetdienst Starlink Konkurrenz zu machen. Doch diesmal kauften die Investoren Musk die großen Versprechen nicht ab.
Papiere von AMD verloren mehr als sechs Prozent, weil der Chip-Hersteller hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllen konnte. Analysten hatten sich noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die Aussichten rund um Künstliche Intelligenz erhofft. Der Experte Ingo Wermann von der DZ Bank wies zudem darauf hin, dass Musk künftig nur noch auf Prozessoren des Wettbewerbers Nvidia setzten wolle.
Am Dow-Ende büßten die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet vier Prozent ein. Der Suchmaschinenbetreiber Google verliert im Zuge einer tiefgreifenden Umstrukturierung einige seiner prominentesten KI-Experten. Dies lässt gerade jetzt, da sich der Wettbewerb verschärft, Zweifel an der technologischen Führerschaft in einem entscheidenden Wachstumsbereich aufkommen.
Die Anteilscheine von Booking Holdings gewannen fast sieben Prozent. Die Anleger reagierten positiv auf die Buchungslage bei dem Online-Reiseportal.
An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Anteilscheine von Shopify um mehr als 19 Prozent in die Höhe. Das E-Commerce-Unternehmen hatte mit seinem Umsatz im dritten Geschäftsquartal positiv überrascht. Dies bestärkte die Annahme, dass das Unternehmen nur in begrenztem Umfang von der Verdrängung durch Künstliche Intelligenz betroffen sein dürfte.
Aus dem Pharmabereich hob sich Eli Lilly mit einem Anstieg um gut vier Prozent positiv vom europäischen Konkurrenten Novo Nordisk ab, bei dem Anleger enttäuscht auf eine erhöhte Prognose reagiert hatten. Bei den Amerikanern war die Reaktion auf ein erneut angehobenes Umsatzziel wegen Gewichtssenkern deutlich besser./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,66 % und einem Kurs von 421 auf Tradegate (05. August 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 715,35 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +122,13 %/+169,73 % bedeutet.
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Monatsrückblick Juli
Es zahlten im Einzelnen: Agree Realty, Alexandria, Alibaba, Ares Capital, Avis Budget Fin. (A), BCE, A2QFQ5, A3CRPV, Bunzl, Constellation SW, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Hellenic Telecom, Itaú Unibanco, Macquarie Group, Main Street Capital, Mid-America Apts., Northland Power, Orange PL, Ping An, Rumänien 7/32 (A), Salesforce, Scottish Mortgage, A12HUU, Sun Communities, WP Carey.
Ende 25 hatte ich wegen der hohen Marktbewertung ein paar Kauf und Verkäufe getätigt, die sich steuerlich ausgeglichen haben. Eine ING habe ich zu früh verkauft und die Chemiewerte sind auch wieder ein bißchen gestiegen. Dafür lag ich bei pbb und Teilverkauf MüRü besser. Als Ausgleich habe ich mir Pfizer und Golub Capital zugelegt.
Eine kurze Übersicht meines Depots:
Bild: https://i.postimg.cc/DzYjkNCR/depot-Assets.png
Käufe (Anfang des Jahres) waren bis jetzt:
- Flex Aktie A2PFGD
- IBRD Anleihe A4EFFK
- MONY GROUP Aktie verbilligt A0MW73
- TAYLOR WIMPEY 852015
Verkäufe gab es bisher keine.
Der Depotaufbau ist weitestgehend abgeschlossen - die überschaubare Arbeit beschränkt sich auf das Beobachten von Markt/Politik und das Weiterführen eines Aktientagebuches: Seit 2000 notiere ich darin (unregelmäßig) für mich interessante Werte (Watchlist) und wie viel ich wann kaufen oder verkaufen würde. Auch die Gründe für K/V oder zu erwartende Markbewegungen notiere ich. Ich beobachte die WL und schaue, ob meine Vermutungen eintreten. Hieraus entscheide ich dann früher oder später für Kauf oder Verkauf. Es gibt für K/V neben Hardfacts wie KGV, KUV, Free-Cashflow (z.B. aus Aktienfinder) oft keine 100% rationalen Gründe - hier lasse ich mich auch vom Gefühl leiten, das sich bildet aus Infos z. B. über Markt/Politik (z.B. bedeutet die in De angedachte Aktienrente Kaufdruck) und Charttechnik.
Hier einmal über ein paar Jahre der kumulative Verlauf der Dividenden - Netto nach Steuern:
Bild: https://i.postimg.cc/vBgPQvjq/depot-Dividenden.png
Ich denke, das Ergebnis dieses Jahr wird wie 2025 sein. Ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden - die Buchgewinne liegen bei 40%. Die Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital beträgt nach Steuern 5,9 %.
Der Cash-Anteil beträgt zur Zeit 10% - der Markt ist einfach heiß gelaufen. Ich weiß nicht, wann eine Korrektur kommt: In der Regel haben steigende Zinsen einen Bärenmarkt eingeläutet - aber wegen der weltweit hohen Verschuldung sieht es zur Zeit nicht danach aus (Kevin Warsh wird zwar rechts blinken aber links abbiegen - bei 40Bio Schulden bleibt ihm nichts anderes übrig). Aber die hohe Bewertung von KI/SpaceX sowie leer laufende Öl- und Gasreserven machen mich vorsichtig. Für einen Abschwung möchte ich daher etwas Munition haben (ein Teil des Gewinns liegt im Einkauf) und verzichte lieber auf ein paar Dividenden.
Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht.
Dividendenstatistik Juli 2026