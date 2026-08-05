ASTA Energy Solutions Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.08.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ASTA Energy Solutions in den letzten drei Monaten Verluste von -14,24 % verkraften.

Die ASTA Energy Solutions Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,42 % auf 59,10€. Damit gewinnt die Aktie +2,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASTA Energy Solutions Aktie. Nach einem Plus von +5,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,10€, mit einem Plus von +4,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +9,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +31,70 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,61 % 1 Monat -20,62 % 3 Monate -14,24 % 1 Jahr +31,70 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 05.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 840,00 Mio.EUR € wert.

Deutsche Indizes rutschen ab, während die Wall Street ein gemischtes Bild zeigt: Hier dominieren Verluste, dort behaupten sich vor allem die Standardwerte im Dow Jones.

Wenn die vier größten Kunden eines Zulieferers in den relevanten Geschäftsbereichen gleichzeitig deutlich zweistellige Zuwächse beim Auftragseingang melden, lohnt sich ein Blick in die zweite Reihe der Wertschöpfungskette.

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So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,70 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -3,34 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -6,69 %.

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Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.