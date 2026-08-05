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    Besonders beachtet!

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    ASTA Energy Solutions Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.08.2026

    Am 05.08.2026 ist die ASTA Energy Solutions Aktie, bisher, um +4,42 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASTA Energy Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - ASTA Energy Solutions Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    ASTA Energy Solutions Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.08.2026

    Die ASTA Energy Solutions Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,42 % auf 59,10. Damit gewinnt die Aktie +2,50  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASTA Energy Solutions Aktie. Nach einem Plus von +5,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,10, mit einem Plus von +4,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ASTA Energy Solutions in den letzten drei Monaten Verluste von -14,24 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +9,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +31,70 % gewonnen.

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    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,82 % geändert.

    ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,61 %
    1 Monat -20,62 %
    3 Monate -14,24 %
    1 Jahr +31,70 %
    Stand: 05.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 840,00 Mio.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

    BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,70 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -3,34 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -6,69 %.

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    Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASTA Energy Solutions

    +4,24 %
    +10,45 %
    -20,49 %
    -12,87 %
    +47,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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