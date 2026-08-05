RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 64,60EUR auf Tradegate (05. August 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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