RBC hebt Ziel für Gea auf 73 Euro - 'Outperform'

Guten Tag!





Sicher kein schlechtes Zeichen, wenn der Vorstand fleißig sein eigenes Geld ins Unternehmen steckt.

In der letzten Woche wurde die GEA Group auf einer Konferenz der MWB Research präsentiert - wie ich finde, sehr überzeugend.





Daraus resultiert auch ein Research -Update der MWB. Das Anlageurteil lautet "Kaufen" mit einem Kursziel von 68 Euro.

Das Research mit einem Link zum Präsentationsvideo findet man hier:





https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





Für mich ist GEA ein Eckpfeiler in meinem Depot. Die Aktie ist sicher nicht wirklich billig, wenns um Bewertungskennziffern wie KGV, KBV etc. geht aber in diesem Fall bin ich mir halt vergleichsweise sicher, dass GEA auch das entsprechende Wachstum zeigen kann, um in die Bewertung nicht nur reinzuwachsen. In ein paar Jahren könnte der heutige Kurs auch unter Bezug auf die dann aktuellen Ertragskennzahlen schon wieder günstig sein - und die Zeit nehme ich mir Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif.





GEA hält in den letzten Jahren nicht nur die Prognosen ein sondern übererfüllt diese oft sogar. Ziele hinsichtlich Umsatz und Marge werden zuletzt öfter mal vor der Zeit erreicht. GEA kann auch in den aktuell eher schwierigen wirtachaftlichen Zeiten Wachstum in Umsatz, Auftragseingang und Marge/Gewinn zeigen und kontinuierlich die Dividende erhöhen.

Das zeigt mMn eindrucksvoll wie konjunkturresitent das Unternehmen mit der breiten Aufstellung auch in defensiven Branchen wie Nahrungsmittel und Pharma fast schon ist.





Zudem erwirtschaftet GEA einen hohen Cashflow und muss im Grunde nur entscheiden, was man mit dem vielen Geld sinnvolles machen möchte - Übernahmen oder Aktienrückkaufprogramme oder beides. Ein "Problem" das viele andere Gesellschaften gerne hätten.





Für mich auf Sicht von drei, vier oder fünf Jahre insgesamt eine sehr runde Sache - aber wie immer ist das nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere hier.





Einen schönen Tag noch