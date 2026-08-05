ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Gea auf 73 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel für Gea auf 73 Euro an
- Rückkaufprogramm soll große Übernahmen vermeiden
- SAP-Projekte und Beschaffung werden weiter optimiert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,47 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,49 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 74,00Euro was eine Bandbreite von +7,23 %/+15,00 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 73 Euro
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