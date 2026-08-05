Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Als Treiber gelten anhaltend hohe KI-Nachfrage, begrenzte Lieferkapazitäten, erwartete Rekordzahlen und NVIDIAs starke GPU-Position. Unter 200 USD sehen einige Anleger Kaufchancen. Dagegen stehen Einwände zur hohen Bewertung sowie Risiken durch Kundenfinanzierungen, Garantien und mögliche Ausfallverpflichtungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 2
Performance 1M: +13,67 %
Performance 1M: +13,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Amazon klar positiv. Nach starken Quartalszahlen stieg die Aktie binnen zwei Wochen deutlich, zuletzt teils zweistellig und auf Rekordhoch. Treiber sind 37 % AWS-Wachstum, übertroffene Gewinn- und Umsatzerwartungen sowie hohe Cloud-Auftragsbestände. Analysten heben Kursziele an. Als Risiko gelten die auf 220 Mrd. US-Dollar erhöhten Investitionen und Bezos’ Aktienverkauf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 3
Performance 1M: +11,05 %
Performance 1M: +11,05 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 4
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 5
Performance 1M: +9,51 %
Performance 1M: +9,51 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +6,58 %
Performance 1M: +6,58 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 7
Performance 1M: +11,64 %
Performance 1M: +11,64 %
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