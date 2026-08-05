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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +17,49 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -9,51 %
    Platz 2
    Performance 1M: +27,73 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,51 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -9,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: -28,68 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein skeptisches Anleger-Sentiment. Diskutiert werden eine SpaceX-Bewertung von über 0,8 Billionen USD bei angeblich nur 0,001 Billionen USD Umsatz im Raumfahrtbereich sowie eine aus Sicht mancher Nutzer überhöhte Bewertung zur Emission. Einzelne Beiträge erwarten weitere Rückgänge bis 80 USD, andere setzen langfristig auf die Mars- und Raumfahrtperspektive. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist mangels Angabe nicht bewertbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -8,10 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,01 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,10 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: +20,48 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -5,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,63 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein konstruktiv-positives Alphabet-Sentiment. Genannt werden starke Quartalszahlen sowie langfristiges Potenzial durch Gemini Robotics und ein mögliches Roboter-Betriebssystem. Zudem werden steigende Margen durch neue Laptop-/OS-Produkte und ein Kurs über 300 Euro erwartet. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist mit „ %“ nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,89 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,47 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt bis verhalten: Positiv werden der Q2-EPS von 0,56 US-Dollar über den Erwartungen, die Dividendenabdeckung und Fortschritte beim Umbau gesehen. Belastend wirken 7,4 Mrd. US-Dollar Abschreibungen, rückläufige organische Umsätze sowie ein schwächerer 2026-Ausblick. Charttechnisch wird der Trend trotz Kursrückgangs als bullisch beschrieben. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,28 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 10
    Performance 1M: -19,80 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Intel überwiegend positiv: Der kräftige Rebound und starke Kurssprünge werden hervorgehoben. Zudem wird ein erster Jahresgewinn seit 2023 im kommenden Jahr erwartet. Nach dem Anstieg rechnen einige Anleger jedoch mit einer deutlichen Korrektur und nehmen Gewinne mit. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,95 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein bullisches Micron-Sentiment: KI-Boom, hohe HBM-Nachfrage, knappe Kapazitäten und angeblich ausverkaufte Speicherproduktion bis 2027 stützen Umsatz und Margen. Risiken sehen Anleger in der zyklischen Branche, hoher Bewertung und Volatilität; zuletzt fiel MU um 13 USD. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,25 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,83 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 14
    Performance 1M: +0,32 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 15
    Performance 1M: +11,91 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus: Als Treiber gelten anhaltend hohe KI-Nachfrage, begrenzte Lieferkapazitäten, erwartete Rekordzahlen und NVIDIAs starke GPU-Position. Unter 200 USD sehen einige Anleger Kaufchancen. Dagegen stehen Einwände zur hohen Bewertung sowie Risiken durch Kundenfinanzierungen, Garantien und mögliche Ausfallverpflichtungen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Copart
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 16
    Performance 1M: -3,29 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -3,17 %
    Platz 17
    Performance 1M: +10,21 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,17 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 18
    Performance 1M: -30,92 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 19
    Performance 1M: +6,66 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 20
    Performance 1M: +13,67 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Amazon klar positiv. Nach starken Quartalszahlen stieg die Aktie binnen zwei Wochen deutlich, zuletzt teils zweistellig und auf Rekordhoch. Treiber sind 37 % AWS-Wachstum, übertroffene Gewinn- und Umsatzerwartungen sowie hohe Cloud-Auftragsbestände. Analysten heben Kursziele an. Als Risiko gelten die auf 220 Mrd. US-Dollar erhöhten Investitionen und Bezos’ Aktienverkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 21
    Performance 1M: +11,05 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 22
    Performance 1M: +6,68 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,41 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 24
    Performance 1M: +9,51 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 25
    Performance 1M: -8,74 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,34 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 27
    Performance 1M: -25,21 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 28
    Performance 1M: +10,45 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

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