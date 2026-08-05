Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -9,51 %
Performance 1M: +27,73 %
Tagesperformance: -9,20 %
Performance 1M: -28,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,10 %
Performance 1M: -16,01 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: +20,48 %
Tagesperformance: -5,34 %
Performance 1M: +5,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,28 %
Performance 1M: +4,89 %
Tagesperformance: -4,64 %
Performance 1M: +5,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,79 %
Performance 1M: +13,28 %
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: -13,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: -2,25 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: -7,83 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: +0,32 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +11,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: -3,29 %
Tagesperformance: -3,17 %
Performance 1M: +10,21 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -30,92 %
Tagesperformance: -2,99 %
Performance 1M: +6,66 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: +13,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +11,05 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: +6,68 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: -6,41 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: +9,51 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -8,74 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -3,34 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: -25,21 %
Tagesperformance: -2,11 %
Performance 1M: +10,45 %