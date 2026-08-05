Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein skeptisches Anleger-Sentiment. Diskutiert werden eine SpaceX-Bewertung von über 0,8 Billionen USD bei angeblich nur 0,001 Billionen USD Umsatz im Raumfahrtbereich sowie eine aus Sicht mancher Nutzer überhöhte Bewertung zur Emission. Einzelne Beiträge erwarten weitere Rückgänge bis 80 USD, andere setzen langfristig auf die Mars- und Raumfahrtperspektive. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist mangels Angabe nicht bewertbar.