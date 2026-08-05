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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.118,82€
    Basispreis
    3,33
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    × 12,14
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    Blatt
    Long
    6.927,77€
    Basispreis
    6,93
    Ask
    × 12,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,79 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -11,65 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,17 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,65 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +10,79 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,69 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,79 %.

    International Flavors & Fragrances
    Tagesperformance: +8,93 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,06 %
    Chart International Flavors & Fragrances
    ISIN: US4595061015
    WKN: 853881
    Die International Flavors & Fragrances Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,93 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: -7,48 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,48 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,48 %.

    EOG Resources
    Tagesperformance: -7,28 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,58 %
    Chart EOG Resources
    ISIN: US26875P1012
    WKN: 877961
    Die EOG Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,28 %.

    Uber Technologies
    Tagesperformance: -7,16 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,68 %
    Chart Uber Technologies
    ISIN: US90353T1007
    WKN: A2PHHG
    Die Uber Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,16 %.

    SBA Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -6,73 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,05 %
    Chart SBA Communications Registered (A)
    ISIN: US78410G1040
    WKN: A2DKP8
    Die SBA Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,73 %.

    Assurant
    Tagesperformance: +6,60 %
    Platz 9
    Performance 1M: +6,76 %
    Chart Assurant
    ISIN: US04621X1081
    WKN: A0BLRP
    Die Assurant Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,60 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,37 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -6,08 %
    Platz 11
    Performance 1M: +34,95 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein grundsätzlich positives Sentiment: Arista Networks gilt als hochprofitabel, mit soliden Zahlen und guten Perspektiven. Zugleich wird die Bewertung als sehr hoch eingeschätzt; Rücksetzer oder Einstiege mit Rabatt werden erwartet. Nach einem deutlichen Kurssprung folgte eine Gegenbewegung, was auf kurzfristige Volatilität hindeutet. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Arista Networks eingestellt.

    Emerson Electric
    Tagesperformance: +6,07 %
    Platz 12
    Performance 1M: +16,05 %
    Chart Emerson Electric
    ISIN: US2910111044
    WKN: 850981
    Die Emerson Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,07 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,74 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 14
    Performance 1M: +20,48 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -5,37 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,63 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein konstruktiv-positives Alphabet-Sentiment. Genannt werden starke Quartalszahlen sowie langfristiges Potenzial durch Gemini Robotics und ein mögliches Roboter-Betriebssystem. Zudem werden steigende Margen durch neue Laptop-/OS-Produkte und ein Kurs über 300 Euro erwartet. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist mit „ %“ nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -5,30 %
    Platz 16
    Performance 1M: +4,89 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,30 %.

    Centene
    Tagesperformance: +5,28 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,20 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,28 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: -4,77 %
    Platz 18
    Performance 1M: -11,19 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,77 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,47 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt bis verhalten: Positiv werden der Q2-EPS von 0,56 US-Dollar über den Erwartungen, die Dividendenabdeckung und Fortschritte beim Umbau gesehen. Belastend wirken 7,4 Mrd. US-Dollar Abschreibungen, rückläufige organische Umsätze sowie ein schwächerer 2026-Ausblick. Charttechnisch wird der Trend trotz Kursrückgangs als bullisch beschrieben. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +4,58 %
    Platz 20
    Performance 1M: -17,74 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,58 %.

    First Solar
    Tagesperformance: -4,36 %
    Platz 21
    Performance 1M: +7,34 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,36 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -4,17 %
    Platz 22
    Performance 1M: +4,88 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,17 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,08 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 24
    Performance 1M: +30,74 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Nisource
    Tagesperformance: -4,01 %
    Platz 25
    Performance 1M: -13,10 %
    Chart Nisource
    ISIN: US65473P1057
    WKN: 876731
    Die Nisource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,01 %.

    Bristol-Myers Squibb
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 26
    Performance 1M: +13,42 %
    Chart Bristol-Myers Squibb
    ISIN: US1101221083
    WKN: 850501
    Die Bristol-Myers Squibb Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +3,98 %
    Platz 27
    Performance 1M: -9,11 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,98 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +3,93 %
    Platz 28
    Performance 1M: -15,27 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,93 %.

    Broadridge Financial Solutions
    Tagesperformance: -3,90 %
    Platz 29
    Performance 1M: +15,15 %
    Chart Broadridge Financial Solutions
    ISIN: US11133T1034
    WKN: A0MMP1
    Die Broadridge Financial Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,90 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 30
    Performance 1M: -20,96 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 31
    Performance 1M: +13,28 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 32
    Performance 1M: -13,40 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 33
    Performance 1M: +11,95 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    Elevance Health
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 34
    Performance 1M: -9,94 %
    Chart Elevance Health
    ISIN: US0367521038
    WKN: A12FMV
    Die Elevance Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 35
    Performance 1M: +10,61 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 36
    Performance 1M: -19,80 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Intel überwiegend positiv: Der kräftige Rebound und starke Kurssprünge werden hervorgehoben. Zudem wird ein erster Jahresgewinn seit 2023 im kommenden Jahr erwartet. Nach dem Anstieg rechnen einige Anleger jedoch mit einer deutlichen Korrektur und nehmen Gewinne mit. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

    McKesson
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 37
    Performance 1M: +4,52 %
    Chart McKesson
    ISIN: US58155Q1031
    WKN: 893953
    Die McKesson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    IQVIA Holdings
    Tagesperformance: +3,41 %
    Platz 38
    Performance 1M: +9,21 %
    Chart IQVIA Holdings
    ISIN: US46266C1053
    WKN: A2JSPM
    Die IQVIA Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,41 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 39
    Performance 1M: -7,83 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    Cencora
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 40
    Performance 1M: +2,84 %
    Chart Cencora
    ISIN: US03073E1055
    WKN: 766149
    Die Cencora Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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