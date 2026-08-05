Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -11,65 %
Performance 1M: -23,17 %
Tagesperformance: +10,79 %
Performance 1M: +12,69 %
Tagesperformance: +8,93 %
Performance 1M: +4,06 %
Tagesperformance: -7,48 %
Performance 1M: -14,48 %
Tagesperformance: -7,28 %
Performance 1M: +8,58 %
Tagesperformance: -7,16 %
Performance 1M: -2,68 %
Tagesperformance: -6,73 %
Performance 1M: -8,05 %
Tagesperformance: +6,60 %
Performance 1M: +6,76 %
Tagesperformance: +6,56 %
Performance 1M: +6,37 %
Tagesperformance: -6,08 %
Performance 1M: +34,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,07 %
Performance 1M: +16,05 %
Tagesperformance: -5,95 %
Performance 1M: -9,74 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: +20,48 %
Tagesperformance: -5,37 %
Performance 1M: +5,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,30 %
Performance 1M: +4,89 %
Tagesperformance: +5,28 %
Performance 1M: -6,20 %
Tagesperformance: -4,77 %
Performance 1M: -11,19 %
Tagesperformance: -4,68 %
Performance 1M: +5,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,58 %
Performance 1M: -17,74 %
Tagesperformance: -4,36 %
Performance 1M: +7,34 %
Tagesperformance: -4,17 %
Performance 1M: +4,88 %
Tagesperformance: -4,12 %
Performance 1M: +7,08 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +30,74 %
Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: -13,10 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: +13,42 %
Tagesperformance: +3,98 %
Performance 1M: -9,11 %
Tagesperformance: +3,93 %
Performance 1M: -15,27 %
Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: +15,15 %
Tagesperformance: +3,89 %
Performance 1M: -20,96 %
Tagesperformance: -3,85 %
Performance 1M: +13,28 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -13,40 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: +11,95 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: -9,94 %
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: +10,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: -19,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,44 %
Performance 1M: +4,52 %
Tagesperformance: +3,41 %
Performance 1M: +9,21 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: -7,83 %
Tagesperformance: +3,35 %
Performance 1M: +2,84 %