Amgen Aktie auf Höhenflug - 05.08.2026

Die Amgen Aktie notiert aktuell bei 352,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,48 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +3,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 352,98€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Amgen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,27 %.

Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +4,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,65 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,58 % 1 Monat +11,05 % 3 Monate +30,27 % 1 Jahr +38,48 %

Informationen zur Amgen Aktie

Stand: 05.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 540 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 189,09 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 05.08.2026 im Dow Jones.

Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Weiterhin stützt die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg die Kurse. Die Vereinigten Staaten, der Iran und der Oman …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Biogen notiert im Minus, mit -1,24 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,14 %. Regeneron Pharmaceuticals verliert -0,08 % AbbVie notiert im Plus, mit +0,19 %.

Amgen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.