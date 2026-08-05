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    Besonders beachtet!

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    Amgen Aktie auf Höhenflug - 05.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amgen Aktie bisher um +3,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.

    Besonders beachtet! - Amgen Aktie auf Höhenflug - 05.08.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

    Amgen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.08.2026

    Die Amgen Aktie notiert aktuell bei 352,98 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,48  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +3,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 352,98. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Amgen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,27 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +4,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,65 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,58 %
    1 Monat +11,05 %
    3 Monate +30,27 %
    1 Jahr +38,48 %
    Stand: 05.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 540 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 189,09 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Biogen notiert im Minus, mit -1,24 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,14 %. Regeneron Pharmaceuticals verliert -0,08 % AbbVie notiert im Plus, mit +0,19 %.

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    Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amgen

    +3,96 %
    +4,58 %
    +11,05 %
    +30,27 %
    +38,48 %
    +62,90 %
    +86,64 %
    +130,65 %
    +8.267,71 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900
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