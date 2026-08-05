JPMORGAN stuft SpaceX auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ersten Resultate der Weltraum- und KI-Firma nach deren Börsengang seien stark ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer extremen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse, und das Tempo der Veränderungen im Bereich KI sei unglaublich hoch./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT
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Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 93,23EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 225
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 225
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