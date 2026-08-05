JPMORGAN stuft SpaceX auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ersten Resultate der Weltraum- und KI-Firma nach deren Börsengang seien stark ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer extremen vertikalen Integration der Geschäftsprozesse, und das Tempo der Veränderungen im Bereich KI sei unglaublich hoch./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 93,23EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 225

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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