RBC stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Weltraum- und KI-Firma habe stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate deuteten auf anziehende Aktivitäten in allen Sparten hin./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 93,23EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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