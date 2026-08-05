RBC stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Weltraum- und KI-Firma habe stärker als erwartet abgeschnitten, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate deuteten auf anziehende Aktivitäten in allen Sparten hin./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 93,23EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 225
Kursziel alt: 225
Währung: USD
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